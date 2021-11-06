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MDF üreticilerine 270 milyon TL ceza

Rekabet Kurulu, zincir marketlere kestiği idari para cezasının bir benzerini MDF üreticilerine de kesti. Aralarında anlaşarak fiyat artırmakla suçlanan 11 firmaya kesilen para cezası 270 milyon TL’yi aşıyor.
MDF üreticilerine 270 milyon TL ceza

Son aylarda, fiyat artışlarında en çok şikâyet edilen ürün grupları arasında orman ürünleri yer alıyordu. Hemen her hafta ürünlere yapılan zamlar, üreticiyi zorlarken, Rekabet Kurulu’nun 3 yıldır yürüttüğü soruşturma ise tamamlandı.

FİYAT OYUNU

134 sayfalık Kurul kararına göre, şikâyete konu firmalar özetle “Aralarında anlaşarak fiyat artırma, müşterileri arasında ayrımcılık yapma, talep edilen ürünün tedarikinde zorluk çıkarma, ürün vermeyi ret etme, firmaları iflasa sürüklemekle’ suçlanıyordu. Kurul, yürüttüğü soruşturma sonrası 13 firma ile MDF ve Yonga Levha Sanayicileri Derneği’ne ilişkin kararını verdi. Kurul, 11 firmanın, ‘rekabeti bozucu eylemlerde bulunduğuna’ karar verdi. Anılan firmalara, elde ettikleri ciro üzerinden idari para cezası kesildi.

KİMLER VAR?

Rekabet Kurulu, AGT Ağaç AŞ’ye 39 milyon, Çamsan AŞ’ye 9,1 milyon, Divapan AŞ’ye 5.5 milyon, Kastamonu Entegre AŞ’ye 91.6 milyon TL, Orma AŞ’ye 10.1 milyon TL, Teverpan MDF AŞ’ye 13.6 milyon, Kronospan Orman AŞ’ye 9.4 milyon, Gentaş Dekoratif AŞ’ye 3.3 milyon, Starwood AŞ’ye 21.4 milyon, Yıldız Entegre AŞ’ye 67.6 milyon, Yıldız Sunta AŞ’ye ise 181 bin TL para cezası kesti.

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