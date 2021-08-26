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MEB, 260 fizyoterapist alacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı hizmet veren Rehberlik ve Araştırma Merkezleri’nde (RAM) görevlendirilmek üzere 260 fizyoterapist alacak.
MEB, 260 fizyoterapist alacak

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, RAM'da öğrenci ve vatandaşlara verilen hizmetin kalitesini artırmak için 260 fizyoterapist alınacak. Yurt genelindeki her bir RAM'da en az bir fizyoterapist bulunacak. 6 Eylül'de tüm kademelerde tam zamanlı, yüz yüze eğitime başlanması için hazırlıkların sürdüğünü belirten Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, tüm illere gerekli finansman desteğinin gönderildiğini belirtti. Bakan Özer, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Tüm birimlerimizdeki kadrolarımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu bağlamda özel eğitim ve rehabilitasyon desteğine ihtiyaç duyan öğrenci ve vatandaşlarımızın değerlendirildiği, tanılamanın yapıldığı ve bireysel eğitim planlamalarının belirlendiği RAM'larda ilk kez fizyoterapist desteği de sağlayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 260 yeni fizyoterapist kadrosu ihdas edildi. 81 ilimizde 256 RAM hizmet veriyor. Her bir RAM'da en az bir fizyoterapist hizmet vermeye başlayacak. Böylece RAM'larda öğrenci ve vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetlerin kalitesi de artmış olacak. Desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum"

Kaynak: Haber Kaynağı
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