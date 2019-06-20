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MEB ara tatil dönemi için çalışan velilerden görüş bekliyor

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yeni akademik takvimdeki ara tatillere ilişkin çalışan velilerin önerilerini beklediklerini söyledi.
MEB ara tatil dönemi için çalışan velilerden görüş bekliyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Instagram hesabından, gelecek eğitim öğretim döneminde kasım ve nisan aylarında uygulanacak ara tatillere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Okullardaki tatil dönemlerinin değiştiğini ve yıl içindeki ara tatillerin arttığını hatırlatan Selçuk, "Dediniz ki 'Çalışan anne babalar ne yapacaklar? Çocuklar evde, biz işteyiz.' Haklısınız. Bu konuyla ilgili çözüm çalışmalarımız devam ediyor." açıklamasında bulundu.

"Sizleri zor durumda bırakacak bir düzenlemede bulunmayacağız"

Bakan Selçuk, çalışan velileri zor durumda bırakmayacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Örneğin gençlik spor kamplarının ara tatillerde öğrencilerimize tahsis edilmesi, TÜBİTAK ve benzeri kuruluşlarla bilim kampları ve fuarları düzenlenmesi, çeşitli federasyonlarca özel programlar hazırlanması gibi birçok düzenleme yapıyoruz. Yine aynı şekilde, okullarımız bünyesindeki, halk eğitim merkezlerindeki atölyeleri, laboratuvarı ve benzeri ortamları çocuklarımız için hizmete açmayı planlıyoruz. Sizin önerilerinizi de bekliyoruz.

Amacımız öğretmenlerimizin eğitimine, öğrencisiz bir ortamda devam edebilmek ve öğrencilerimize de zaman zaman daha eğlenceli faaliyetlerle soluk aldırabilmek. Lütfen endişelenmeyin ve güvenin. Çocuklarımız için her şeyi bu kadar detaylı çalışıp, ince eleyip sık dokurken sizleri zor durumda bırakacak bir düzenleme içinde bulunmayacağımızdan emin olun."

Kaynak: Haber Kaynağı
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