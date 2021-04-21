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MEB: Çamlıyayla Milli Eğitim Müdürü görevden alındı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Bakkal'ın, 'Nutuk' eserinin okullarda dağıtılmasına izin vermediği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında yöneticilik görevinden alındığını duyurdu.
MEB: Çamlıyayla Milli Eğitim Müdürü görevden alındı

Bakanlık, Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Bakkal'ın, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nca Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Nutuk' kitabının okullarda dağıtılmasına izin vermediği iddiasıyla ilgili soruşturma başlattı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Mersin ili Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Nutuk' eserinin okullarda dağıtımıyla ilgili medyaya da yansıyan yazışmasına ilişkin olarak bakanlığımız maarif müfettişleri tarafından inceleme/soruşturma başlatılmış olup, süreç devam etmektedir" denildi.

Bakanlık, soruşturma kapsamında Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Bakkal'ın yöneticilik görevinden alındığını duyurdu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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