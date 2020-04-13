  • BIST 96.475
  • Altın 366,908
  • Dolar 6,7564
  • Euro 7,3853
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 13 °C
»

MEB EBA TV'de kaynaştırma öğrencilerine özel içerik yayımlayacak

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "İlkokul ve ortaokul düzeyindeki kaynaştırma öğrencilerine yönelik Türkçe, matematik ve hayat bilgisi derslerine ait 30 ders anlatım videosu hazırladık. Bunlardan ilki 17 Nisan'da TRT EBA TV'de yayınlanacak." dedi.
MEB EBA TV'de kaynaştırma öğrencilerine özel içerik yayımlayacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kaynaştırma öğrencileri için hazırlanan Türkçe, matematik ve hayat bilgisi derslerine ait 30 ders anlatım videosunun ilkinin 17 Nisan'da TRT EBA TV'de yayınlanmaya başlanacağını bildirdi.

Normal öğretim programı takip eden kaynaştırma yoluyla öğrenimlerine devam eden ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, "www.eba.gov.tr" ve TRT EBA TV'de oluşturulan içeriklerden faydalanıyor.

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce kaynaştırma öğrencilerine yönelik kavram öğretimi, günlük yaşam becerileri ve akademik gelişim alanına ait 19 uygulama, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ile Genel Müdürlüğün "orgm.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden kullanıcıların hizmetine sunuldu.

Bakanlık tarafından, "444 0 632" telefon hattı üzerinden evlerinde özel eğitim ihtiyacı olan çocukları olan velilere, eğitim ve öğretim yöntem ve metodlarıyla alakalı müşavirlik hizmeti de sunuluyor.

"Tüm özel eğitim öğrencilerimiz için içerikler hazırladık"
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzaktan eğitim sürecinde de özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin, eğitim hizmetlerinden en üst düzeyde yararlanmaları amacıyla gerekli çalışmaları yürüttüklerini belirtti.

Özel eğitim öğrencilerine sunulan eğitim hizmetlerinin kalitesini artırmayı sürdürdüklerine işaret eden Selçuk, şöyle konuştu:

"Tüm özel eğitim öğrencilerimiz için içerikler hazırladık. Aile eğitim uygulama videoları, ders anlatım el becerileri, günlük yaşam beceri videoları olmak üzere 300-400 video hazırladık. 40'a yakın uygulama geliştirildik. Bu çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda, ilkokul ve ortaokul düzeyindeki kaynaştırma öğrencilerine yönelik Türkçe, matematik ve hayat bilgisi derslerine ait 30 ders anlatım videosu hazırladık. Bunlardan ilki, 17 Nisan'da TRT EBA TV'de yayınlanacak."

"Etkinlik sayfaları da açılacak"
Kaynaştırma öğrencilerine Türkçe, matematik, hayat bilgisi, fen bilgisi ve sosyal bilgiler dersleri için de etkinlik sayfaları açılacağını bildiren Selçuk, bu kapsamda, matematik dersi için 800 etkinlik yazıldığını, her ders için tamamlanan ünitelerin EBA'ya yükleneceğini ve Genel Müdürlüğün internet sayfasında yayımlanacağını kaydetti.

Selçuk, "Bu öğrencilerimizin durumları, Özel Öğretim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, tüm okul rehberlik servislerince kullanılmak üzere hazırlanan formlarla takip edilmeye başlanacak. Velilere yönelik özel eğitim aile bilgilendirme videoları EBA, 'orgm.meb.gov.tr' ve sosyal paylaşım sitelerinden paylaşılmaya devam edilecek." bilgisini paylaştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Küçük kızın baba özlemi duygulandırdı! 'Bana sarılmıyorsan bir daha gelme'13 Nisan 2020 Pazartesi 09:29
  • İstanbul'da yeni kararlar 05.00'ten itibaren başladı13 Nisan 2020 Pazartesi 09:28
  • Suriye sınırında 16 anti personel mayını tespit edildi13 Nisan 2020 Pazartesi 09:15
  • Testleri pozitif çıkan umreciler tedavilerin ardından taburcu edilmeye başlandı13 Nisan 2020 Pazartesi 09:14
  • Başkentte toplu taşımaya düzenleme13 Nisan 2020 Pazartesi 09:13
  • Ankara'da ulaşımda maske kullanımı zorunlu hale getirildi13 Nisan 2020 Pazartesi 09:13
  • Sokağa çıkma yasağının ardından koronavirüs tedbirleri sürdürülecek13 Nisan 2020 Pazartesi 09:05
  • BDDK Başkanı Akben: Bankalara iletmiş olduğumuz talimatların uygulamasını yakından izliyoruz13 Nisan 2020 Pazartesi 08:59
  • İnfaz düzenlemesinin ikinci bölümü TBMM Genel Kurulunda kabul edildi13 Nisan 2020 Pazartesi 08:59
  • Bahçeli, Bakan Soylu'nun görevden kalmasından sonra dece memnun13 Nisan 2020 Pazartesi 08:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti