MEB, N95 maske makinesi üretti

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Covid-19 ile mücadele kapsamında ürün yelpazesine cerrahi maske makinesi ve N95 maske makinesini de ekledi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Covid-19 ile mücadele günlerinde mesleki eğitimdeki üretim kapasitesini harekete geçirdi. Bu kapsamda dezenfektandan maske üretimine, yüz koruyucu siperden tek kullanımlık önlük ve tuluma kadar çok çeşitli ürünleri üreten mesleki ve teknik Anadolu liseleri, bu sürecin yardım melekleri oldu. Bakanlık, medical cihaz üretimi için de farklı illerde mesleki ve teknik Anadolu liselerinde AR-GE merkezleri kurdu. AR-GE merkezlerinde şu ana kadar solunum cihazından UVC hava sterilizasyon cihazına, video laringoskop cihazından izole numune alma ünitesine, temassız kızılötesi (IR) termometre cihazından yoğun bakım yatağına kadar çok sayıda ürün üretildi.

HATAY'DA ÜRETİLDİ

Son olarak Hatay'da İskenderun Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde hem cerrahi maske makinesi hem de N95 standardında maske üreten maske makinesi geliştirildi. İki makinenin tamamının tasarım ve üretimi İskenderun Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi. 12 metre uzunluğundaki cerrahi/tıbbi maske makinesi birbirine entegre 6 üniteden oluştu. Kontrol paneli üzerindeki yazılımın tamamı Türkçe olan makineye 3 fazlı 'Asenkron Motor' ile hareket veriliyor. Hem termik hem de ultrasonik kaynatma özelliği bulunan cerrahi maske makinesinde küçük, orta, büyük ve ekstra büyük gibi farklı ölçeklerde maskeler üretilebilecek. Sağlık Bakanlığı Tıbbı Cihaz Yönetmeliği ve TS EN 14683 standardına uygun üretilen maske makinesi ültraviyole hijyenik sistem üretim özelliğine sahip olup, dakikada 50 maske üretebiliyor.

DAKİKADA 60 N95 MASKE

Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği ve TS EN 149 +A/Temmuz 2010 standardına uygun üretilen N95-FPP2 maske makinesi de birbirine entegre 6 üniteden oluştu. Toplam uzunluğu 12 metre olan makinede kontrol paneli üzerindeki yazılımın tamamı Türkçe. Diğerinde olduğu gibi 3 fazlı 'Asenkron Motor' ile hareket verilen makine hem termik hem de ultrasonik kaynatma özelliğine sahip. Ultraviyole hijyenik sistem üretim özelliğine sahip N95 maske makinesi, dakikada 60 FPP2 standardında küçük, orta, büyük ve ekstra büyük gibi farklı ölçeklerde maskeler üretilebilecek.

BAKAN YARDIMCISI ÖZER: BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUZ

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Covid-19 ile mücadele sürecinde meslek liselerinin üretim kapasitesini harekete geçirdiklerini hatırlatarak, tüm alanlarda yoğun üretim yaptıklarını belirtti. AR-GE merkezlerinde de birçok ürün geliştirdiklerini anlatan Özer, "Bir sevindirici haber de Hatay’dan geldi. Hatay İl Milli Eğitim Müdürümüzün koordinasyonunda çalışmalar başarı ile tamamlandı ve İskenderun Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde hem cerrahi maske makinesi hem de N95 standardında maske üreten maske makinesi üretildi. Üretilen her iki makinenin tamamının tasarım ve üretimi İskenderun Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirildi. Bu süreçte ihtiyaç duyulan makineleri mesleki eğitim olarak üretebilmek ve hizmete sunabilmekten büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

'MESLEKİ EĞİTİM ARTIK ÜRETİM FAZINDA'

Mesleki ve teknik eğitimde üretim kapasitesinin önemine dikkat çeken Özer şunları söyledi: "Üretimin birinci fazında dezenfektan, maske, yüz koruyucu siper, tek kullanımlık tulum üretimine ağırlık verdik ve hızla üreterek ihtiyaç noktalarına ulaştırdık. Şimdi mesleki eğitimde ikinci faza geçtik. Artık farklı illerimizde kurmuş olduğumuz AR-GE merkezlerimizde biyomedikal cihaz üretimine başladık. Bu kapsamda AR-GE merkezlerinde şu ana kadar cerrahi maske makinesinden solunum cihazına, UVC hava sterilizasyon cihazından, N95 standardında maske makinesine, video laringoskop cihazından izole numune alma ünitesine, temassız kızılötesi (IR) termometre cihazından yoğun bakım yatağına kadar çok sayıda ürün ürettik. En son Hatay İskenderun Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde üretilen cerrahi maske makinesi ve N95 maske makinesi daha ileri teknolojiye sahip olarak üretildi. Dolayısıyla ürettiğimiz ürünleri artık inovatif yaklaşımlarla sürekli geliştirebiliyoruz. Artık mesleki eğitim ürettiği ürünlerle ülkemize, iş piyasasına doğrudan destek olabilecek. Bu sürece katkı veren diğer illerdeki arkadaşlarımız gibi Hatay’daki arkadaşlarımızın, yöneticilerimizin ve öğretmenlerimizin de fedakârca çalışmaları her türlü takdirin ötesinde."