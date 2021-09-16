MEB, PCR zorunluluğunun kapsamını genişletti

Aşısız olanlar için haftada 2 kez PCR testi zorunluluğunu özel okullar, ortaokul ve ortaöğretim öğrencilerine barınma hizmeti sunan özel öğrenci yurt ve pansiyonlarında görev alan öğretmenler, çalışanlar ve idareciler için de getirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nca yayımlanan genelgede, salgınla mücadelenin başarılı sürdürülmesi, kalıcı ve sürdürülebilir normalleşmenin sağlanması amacıyla 'Covid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi' hazırlandığı anımsatıldı. Rehberde, öğrencilerle bir araya gelmesi zorunlu olan ve aşı olmamış öğretmen ve okul çalışanlarından haftada 2 kez PCR testi istenileceği hatırlatıldı.

Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy’un imzasını taşıyan genelgede şunlar kaydedildi:

"5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyette bulunan özel okulların yanı sıra aynı Kanun kapsamında faaliyette bulunan diğer özel öğretim kurumları ile 5661 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtları ve Aşevleri Hakkındaki Kanuna Ek Kanun kapsamında ortaokul ve ortaöğretim öğrencilerine barınma hizmeti sunan özel öğrenci yurt ve pansiyonlarında da anılan Rehber hükümleri uygulanacaktır. Bununla birlikte yine aynı Kanuna göre faaliyette bulunan özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları, iş makineleri sürücü eğitim kursları ile özel çeşitli kursların 13 Eylül 2021 tarihinden sonra gerçekleşecek teorik ve uygulama sınavları ile özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarının yine aynı tarihten sonra yapılacak uygulama sınavlarında görev alan usta öğreticiler dahil tüm personelin aşı, geçirilmiş hastalık, veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması HES kodu üzerinden yapılacak, şartları sağlamayanların sınavlarda görev almasına müsaade edilmeyecektir."