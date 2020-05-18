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MEB: Uzaktan eğitim 19 Haziran'a kadar sürecek

Milli Eğitim Bakanlığı, 23 Mart'ta başlayan uzaktan eğitimin 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edeceğini açıkladı.
MEB: Uzaktan eğitim 19 Haziran'a kadar sürecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), uzaktan eğitim sürecinin, 2019-2020 eğitim öğretim yılının son günü olan 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edeceğini bildirdi. 

Bakanlıktan, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki uzaktan eğitim sürecine ilişkin açıklama yapıldı. 

Açıklamada, "Salgın tedbirleri kapsamında 23 Mart Pazartesi günü TRT EBA TV ekranlarından başladığımız uzaktan eğitim süreci, 2019-2020 eğitim öğretim yılının son günü olan 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edecektir." ifadesi kullanıldı. 

Bakanlığın açıklamasında, sürecin devamına ilişkin tüm detayların ayrıca paylaşılacağı aktarıldı.

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