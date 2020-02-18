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MEB ve Hayrat Vakfı işbirliğiyle Osmanlı Türkçesi kursları başladı

MEB ve Hayrat Vakfı işbirliğiyle Pursaklar, Yenimahalle, Keçiören ve Çubuk’ta düzenlenen Osmanlı Türkçesi kursları başladı. 2,5 ay sürecek kurs sonunda başarılı olan kursiyerlere MEB onaylı sertifika verilecek. 
MEB ve Hayrat Vakfı işbirliğiyle Osmanlı Türkçesi kursları başladı

4 İLÇEDE BAŞLADI 

Pursaklar, Yenimahalle, Keçiören ve Çubuk olmak üzere Başkent’in dört ilçesindeki halk eğitim merkezlerinde bu hafta itibariyle verilmeye başlayan kurslar, haftada iki gün olmak üzere toplamda 2,5 ay sürecek. Kurs boyunca, kursiyerler temel Osmanlıca Türkçesi dersleri alacak. “Dil Medeniyettir” sloganı ile başlayan kurslarda Osmanlıca Türkçesi uzmanlarının yetiştirilmesi ve arşiv üzerinde araştırma yapabilecek seviyeye gelmeleri amaçlanıyor.

20200217_203217.jpgKURSİYERLERE MEB ONAYLI SERTİFİKA

Osmanlı Türkçesi kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerlere, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylı sertifika verilecek. 
KURSLARA İLGİ YOĞUN
Pursaklar Halk Eğitim Merkezi’nde açılan Osmanlı Türkçesi kursuna konuk olduk. Kurs ve kursa katılımla ilgili gazetemize bilgi veren Osmanlı Türkçesi hocası İsmail Tekpınar, “Açılması dört gözle beklenen kurslarımıza ‘Bismillah’ dedik. Şu anda 30’u aşkın kursiyerimiz var. Kursiyerlerimiz içerisinde her yaştan kişiyi bulabilirsiniz. Bu da bizi mutlu ediyor. Derslerimiz oldukça verimli geçiyor. Kurstan memnuniyet oldukça yüksek” dedi.   

20200217_195113-kopya.jpgKURSU TAMAMLAYANLAR METİNLERİ OKUYABİLECEK

Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlerin Osmanlıca Türkçesi metinlerinin çoğunu rahatlıkla okuyabileceğini belirten Tekpınar şunları söyledi: “Osmanlı Türkçesi’nde 600 yıllık tarih yatıyor. Osmanlı Türkçesi aslında eskimez bir Türkçe’dir. Biz bu kurslarda bir nevi temel atacağız; kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlerimiz çoğu metini rahatlıkla okuyabilecek. Kişi kendisini geliştirdiği takdirde ise en zor metini dahi okuyabilir.” 

HAYRAT’IN EMEĞİ ÇOK…

Osmanlı Türkçesi’nin öğretilmesi konusunda Hayrat Vakfı’nın yıllardır önemli çalışmalar yaptığını anlatan Tekpınar, “Ülkemizde Osmanlı Türkçesi’nin ilk duayenlerinden biri Hayrat Vakfı’dır. 1974`lerden sonra İstanbul’da Hayrat Vakfı Osmanlı Türkçesi’ne önem vermeye başlamıştır. Özellikle Osmanlı Türkçesi’nin yaygınlaşmasında vakfın emeği çoktur. Biz de Hayrat Vakfı’nın gönüllü hocalarıyız” ifadelerini kullandı.  

 

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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