  • BIST 121.261
  • Altın 293,964
  • Dolar 5,8796
  • Euro 6,5539
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 9 °C
  • Konya 0 °C
»

MEB ve Hayrat Vakfı işbirliğiyle Osmanlı Türkçesi öğretilecek

MEB ve Hayrat Vakfı işbirliğiyle Osmanlı Türkçesi öğrenmek isteyenler için Ankara’da ücretsiz kurs açılacak. Yenimahalle, Keçiören, Pursaklar ve Çubuk’ta açılacak kurslara isteyen herkes başvurabilecek. Başarılı olanlara MEB onaylı sertifika verilecek. 
MEB ve Hayrat Vakfı işbirliğiyle Osmanlı Türkçesi öğretilecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Hayrat Vakfı işbirliği ile Osmanlı Türkçesi öğrenmek isteyenler için Ankara’da ücretsiz kurs açılıyor. İlk etapta Yenimahalle, Keçiören, Pursaklar ve Çubuk olmak üzere Başkent’in dört ilçesinde açılacak kurslara kayıt, halk eğitim merkezlerinde yapılacak. Kursiyerlerin seviyelerine göre 4 farklı kurda eğitim verilecek. “Dil Medeniyettir” sloganı ile önümüzdeki günlerde başlayacak Osmanlı Türkçesi kurslarına ilgi duyanlar, öğrenciler ve tarih meraklıları katılacak. 

MEB ONAYLI SERTİFİKA VERİLECEK 

Kursu başarıyla bitiren kursiyerlere, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylı sertifika verilecek. Osmanlı Türkçesi’nin kursuna yeni kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar başvurularını belirlenen halk eğitim merkezlerinden yapabilecek. Derslerin kayıt bitiminde başlayacağı öğrenilen Osmanlı Türkçesi kursuna vatandaşların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

OSMANLI TÜRKÇESİ’NDE 600 YILLIK TARİH YATIYOR

Osmanlı Türkçesi hocası İsmail Tekpınar, kurslarla ilgili gazetemize bilgi verdi. Kursların Türkiye genelinde açılacağını Ankara ayağının ise Yenimahalle, Keçiören, Pursaklar ve Çubuk ilçelerinde yapılacağı bilgisini veren Tekpınar, özetle şunları söyledi: “Osmanlı Türkçesi’nde 600 yıllık tarih yatıyor. Osmanlıca`yı bu ülkenin evlatlarının öğrenmesinden rahatsız olanlar var. Osmanlı Türkçesi aslında eskimez Türkçe’dir. Bununla biz gerçekleri öğreneceğiz.” 

osmanli-turkcesi,-ankara’da-ucretsiz-kurs,-hayrat-vakfi,osmanli-turkcesi-hocasi-ismail-tekpinar,meb-onayli-sertifika,,.jpg

ÜCRETSİZ VERİLECEK 

“Osmanlı Türkçesi’nin ilk duayenlerinden biri Hayrat vakfıdır. 1974`lerden sonra İstanbul’da Hayrat Vakfı Osmanlı Türkçesi’ne önem vermeye başlamıştır. Özellikle Osmanlı Türkçesi’nin yaygınlaşmasında vakfın emeği çoktur. Biz de Hayrat Vakfı’nın gönüllü hocalarıyız. MEB ile imzalanan protokol var, kurslar ücretsiz” 

OSMANLI TÜRKÇESİ’NE İLGİ BÜYÜK

“Tarih seven gençleriniz Osmanlı Türkçesi öğrenmenin önemli olduğunu ifade ediyorlar. Her kesimden bu kurslara katılan var. Neden diyeceksiniz? Çünkü Osmanlı Türkçesi’ne merak artıyor. Çünkü tarih arşivlerde bekliyor. Kursla birlikte Osmanlı Türkçesi metinleri rahat bir şekilde okuyabileceksiniz.” 

KAYNAK DA ÖĞRETİCİ DE ÇOK

“Geçmişte halkın zihinlerinin kenarında ‘Osmanlı Türkçesi’ni öğrenmek zordur’ şeklinde bir olumsuz yargı oluşturdular. 1990’larda ben Osmanlı Türkçesi’ni ilk öğrendiğim zamanlarda hoca da, kaynak da bulunmuyordu. Şimdi birçok kaynak var, eskisi gibi değil. Bir tarafı Osmanlı Türkçesi, bir tarafı Latince mukayeseli kitaplar var. Acemi birisi de bakıp öğrenebilir. Ben maksimum 1 saatte Osmanlıca Türkçesi’ni öğretmede iddialıyım. Tabii karşı tarafın da buna isteği olursa.”

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Prof. Dr. Mete Çamdereli: Din dijitalleşemez15 Ocak 2020 Çarşamba 00:10
  • "Pazarlardaki meyve ve sebzeler ziyan olmasın"14 Ocak 2020 Salı 00:20
  • TKİ Genel Müdürü Ömer Bayrak: Kâr ediyoruz14 Ocak 2020 Salı 00:10
  • Halk Ekmek'ten engellilere ekmek kapısı13 Ocak 2020 Pazartesi 00:20
  • Evde tereyağı nasıl yapılır? İşte evde tereyağı yapımı tarifi...13 Ocak 2020 Pazartesi 00:15
  • "Başkent'in makus talihi değişecek"13 Ocak 2020 Pazartesi 00:10
  • İstanbul Giresun arası kaç km? İstanbul Giresun arası kaç saat? İstanbul Giresun Yol Tarifi, İstanbul Giresun Otobüs Bileti Fiyatları...12 Ocak 2020 Pazar 16:38
  • İstanbul Gaziantep arası kaç km? İstanbul Gaziantep arası kaç saat? İstanbul Gaziantep Yol Tarifi, İstanbul Gaziantep Otobüs Bileti Fiyatları...12 Ocak 2020 Pazar 16:31
  • İşçilikten başkanlığa “hedefle çalışacağız”11 Ocak 2020 Cumartesi 09:49
  • Kızılay’da çalışan X-Ray’ler bazı duraklarda çalışmıyor11 Ocak 2020 Cumartesi 00:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti