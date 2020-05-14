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MEB'den 500 bin öğretmene uzaktan eğitim fırsatı

Milli Eğitim Bakanlığınca, öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin mesleki ve bireysel gelişimlerini desteklemek amacıyla hazırlanan ulusal ve uluslararası akredite sertifikalı uzaktan eğitim programları yaklaşık 500 bin öğretmenin başvurusuna açıldı.
MEB'den 500 bin öğretmene uzaktan eğitim fırsatı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), dijital girişimcilik, bilgi işlemsel düşünme becerileri, proje danışmanlığı, İngilizce öğretimi, müze ve afet eğitimleri ile yapay zekadan dijital güvenliğe bilişim alanında hazırlanan ulusal ve uluslararası akredite sertifikalı uzaktan eğitim programları, yaklaşık 500 bin öğretmenin başvurusuna açıldı.

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitimde, çocuğun ve toplumun gelişimine katkı sunan en önemli aktörün öğretmenler olduğunu ifade etti.

Öğretmenlerin desteklenmesi ve güçlenmesinin, kişisel ve mesleki ihtiyaçlarına yanıt veren sürdürülebilir bir öğrenme ağı ile mümkün olacağına işaret eden Boyacı, şu bilgileri verdi:

"Üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerin iş birliğinde hazırladığımız ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından akredite edilen eğitim programlarımızı online ortama taşıdık. 2023 Vizyon Belgesi'nde öğretmenlerimize mesleki gelişim programlarını online platforma taşıyacağımıza ve öğretmenlerimizin tamamının erişimine açacağımıza dair verdiğimiz sözü gerçekleştirdik. Pandemi süreci öncesinde alt yapısını kurduğumuz online eğitimleri hızlandırarak mesleki gelişim programlarını uzaktan eğitim sistemine uygun olarak yapılandırdık."

Boyacı, dijital girişimcilik, bilgi işlemsel düşünme becerileri, proje danışmanlığı, İngilizce öğretimi, müze ve afet eğitimleri ile yapay zekadan dijital güvenliğe bilişim alanında hazırlanan ulusal ve uluslararası akredite sertifikalı uzaktan eğitim programlarının öğretmenlerin başvurusuna açıldığını vurgulayarak, "18 Mayıs-1 Eylül tarihleri arasında 500 bin öğretmen ve okul yöneticimiz için Türk eğitim tarihinin en büyük uzaktan eğitim mesleki gelişim programını başlatıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Yeni mesleki gelişim programlarında neler var?
Öğretmenlerin bilgi, beceri ve uzmanlıklarını geliştirmek üzere senkron ve asenkron olarak düzenlenecek eğitimler şöyle:

"Bilişim teknolojileri alanında;

Cisco iş birliğinde; bilgisayar ağlarına giriş (CCNA 1), Python, siber güvenlik, nesnelerin interneti (IoT)

Oracle iş birliğinde; veri tabanı (Temel Düzey), java (Temel Düzey)

Google iş birliğinde; dijital girişimciliğin temelleri, Flutter ile yazılım geliştirme, Kotlin ile yazılım geliştirme, bilgi işlemsel düşünme becerisinin disiplinler arası yaklaşım ile öğretimi

Autodesk iş birliğinde; Bilgisayar Destekli Tasarım"

Apple iş birliğinde; Herkes Kod Yazabilir

Hazırlanan bu eğitimler ile öğretmenlerin yapay zeka, gömülü sistemler, robotik, big data gibi birçok dalda uygulama geliştirme becerilerinin artırılması hedeflendi.

TÜBİTAK iş birliğinde hazırlanan Proje Danışmanlığı Semineri ile TÜBİTAK projelerine öğrenci hazırlayan ve proje danışmanlığını yürüten öğretmenlerin proje hazırlama konusundaki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amaçlandı.

Ankara Üniversitesi Müze Eğitimi Bölümü ve Ana Bilim Dalı iş birliğinde hazırlanan Müze Eğitimi Sertifika Programı ile öğretmenlerin müzeleri okul dışı öğrenme ortamlarına dönüştürmelerine ve disiplinler arası ilişkilendirme yaparak kullanabilmelerine imkan tanınması planlandı. Eğitim programında öğretmenler sanal müzeleri gezebiliyor, uygulama yapabilecek.

AFAD-JICA iş birliğinde hazırlanan Okul Tabanlı Afet Eğitimi ile öğretmenlerin doğal afetler konusundaki farkındalıklarının, bilgi ve becerilerinin artırılması hedefleniyor. bu platformdaki zenginleştirilmiş öğretim içeriği ile yüz yüze eğitimlerin tamamlayıcısı olarak tasarlandı.

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