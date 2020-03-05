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MEB'den 81 ile özel anaokulu

Milli Eğitim Bakanlığınca her ile, engeli olan çocuklar için özel anaokulları kurularak eğitim verilecek.
MEB'den 81 ile özel anaokulu

Bakanlık, ilkokul kademesinde eğitim veren özel eğitim okulları, bağımsız anaokulları ve diğer ilkokullar bünyesinde de özel eğitim sınıfları açıyor.

28 İLDE 52 ÖZEL EĞİTİM ANAOKULU BULUNMAKTA

Bu kapsamda, Türkiye genelinde 28 ilde 52 özel eğitim anaokulu bulunuyor.

Bu illerin çoğunda tek anaokulu bulunurken Aksaray'da 2, Ankara'da 4, Bursa'da 2, Diyarbakır'da 2, Eskişehir'de 2, Hatay'da 2, İstanbul'da 12, İzmir'de 3, Sakarya'da 3 ve Trabzon'da 2 özel eğitim anaokulu hizmet veriyor.

76 İLDE DE 354 ÖZEL EĞİTİM ANASINIFI

MEB, sadece 28 ilde bulunan özel eğitim anaokulunu 81 ile yaygınlaştırmak için atağa geçti.

Bu yılın sonuna kadar özel eğitim anaokulu olmayan 53 ilde de anaokulu açılacak.

2020 yılının ilk 6 ayında 53 ilin 30'unda özel eğitim anaokullarının hizmete girmesi planlanırken, Türkiye genelinde ayrıca 76 ilde de 354 özel eğitim anasınıfı bulunuyor. Bu kapsamda İstanbul'da 42, Ankara'da 21, Van'da 14, İzmir ve Tekirdağ'da 11 ve Kocaeli'nde 10 anasınıfı hizmet veriyor.

ÖZEL EĞİTİM ANASINIFI UYGULAMASI 81 İLE YAYGINLAŞTIRILIYOR

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, bakanlık olarak özel eğitimde sunulan hizmetin kalitesi kadar erişilebilirliğinin de önemine dikkat çekti.

Özer, bir taraftan verilen hizmetin kalitesini artırırken diğer taraftan bu hizmetlere 81 ilde vatandaşların kolayca erişebilmesini istediklerini vurguladı.

"UYGULAMAYI BU AY İTİBARIYLE 81 İLE ÇIKARTACAĞIZ"

Sadece 28 ilde hizmet veren özel eğitim anaokulu hizmetini, bu yılın ilk 6 ayında 30 ilave anaokulu hizmete sokarak 58 ile çıkartacaklarını bildiren Özer, "Bu yılın sonu itibarıyla 81 ilde özel eğitim anaokulunu hizmete alacağız. Dolayısıyla 81 ilde en az bir anaokulunun hizmet vermesini sağlamış olacağız. Ayrıca, 76 ilde hizmet veren özel eğitim anasınıfı uygulamasını da bu ay itibarıyla 81 ile çıkartacağız. Böylece özel eğitim anaokulu ve özel eğitim anasınıfı olmayan ilimiz kalmamış olacak. Bir sonraki adım olarak da özellikle büyükşehirlerimize ağırlık vererek buralardaki özel eğitim anaokulu sayısını arttıracağız." dedi.

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