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MEB'den anaokulları için son dakika kararı

MEB: Bakanlığımız ile ilgili kurumlar arasında yapılan istişareler sonucunda resmi ve özel tüm anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarında haftada 5 (beş) gün yüz yüze eğitim yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir.
MEB'den anaokulları için son dakika kararı

MEB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Bakanlığımız ile ilgili kurumlar arasında yapılan istişareler sonucunda resmi ve özel tüm anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarında haftada 5 (beş) gün yüz yüze eğitim yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir.

Bu kapsamda okul öncesi eğitim kurumlarında; haftada 5 (beş) gün ve günde 6 (altı) etkinlik saati süreyle aralıksız yüz yüze eğitim yapılacak ve bir etkinlik saati 30 dakika olacak şekilde planlanacaktır.

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