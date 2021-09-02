MEB'den karne ve tatil tarihleri belli oldu

Yeni eğitim öğretim yılına başlanırken Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 yılında karnelerin ne zaman dağıtılacağını tatil tarihlerini açıkladı.
OKULLARDA ARA TATİL NE ZAMAN?
Ders zili 6 Eylül’de çalacak. 1. dönem ara tatili 15-19 Kasım, 2. dönem ara tatili 11-15 Nisan arasında olacak.
YARIYIL (SÖMESTR) TATİLİ NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat arasında yapılacak.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.