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MEB'den karne ve tatil tarihleri belli oldu

Ders zili 6 Eylül’de çalacak. 1. dönem ara tatili 15-19 Kasım, yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat, 2. dönem ara tatili 11-15 Nisan arasında olacak. Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak.
MEB'den karne ve tatil tarihleri belli oldu

 Yeni eğitim öğretim yılına başlanırken Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 yılında karnelerin ne zaman dağıtılacağını tatil tarihlerini açıkladı.

OKULLARDA ARA TATİL NE ZAMAN?

Ders zili 6 Eylül’de çalacak. 1. dönem ara tatili 15-19 Kasım,  2. dönem ara tatili 11-15 Nisan arasında olacak.

YARIYIL (SÖMESTR) TATİLİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat arasında yapılacak.

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