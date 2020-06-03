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MEB'den, LGS öncesinde 1280 soruluk son paket

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 Haziran'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilecek merkezi sınava katılacak öğrenciler için 1280 sorudan oluşan haziran ayı soru destek paketini yayımladı.
MEB'den, LGS öncesinde 1280 soruluk son paket

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 8’inci sınıf öğrencileri için birinci dönem müfredat ve kazanımlarına yönelik 516 soruluk ilk destek paketinin 16 Nisan’da, 1000 soruluk mayıs ayı birinci destek paketinin 4 Mayıs'ta, 1000 soruluk mayıs ayı ikinci destek paketinin ise 22 Mayıs’ta yayımlandığı hatırlatıldı. Açıklamada, "1280 sorudan oluşan haziran ayı çalışma soruları destek paketi ise sınav öncesinde yayımlanan son paket olarak bugün erişime açıldı. 'Çalışma Soruları Destek Paketi'ne Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün http://odsgm.meb.gov.tr/ adresinden erişilebiliyor" denildi.

20 HAZİRAN'DAKİ SINAV ÖNCESİ SON SORU PAKETİ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitimin bütün aşamalarında olduğu gibi sınava hazırlık sürecinde de tüm çocuklara fırsat adaleti sunabilmek için çaba sarf ettiklerini belirtti. Selçuk, "Önceliğimizin öğrencilerimizin sağlığı ve güvenliği olduğunu vurgulamıştık. Hazırlık sürecinde gençlerimizin moral ve motivasyonlarını yükselterek, sınav günü sürprizlerle karşılaşmayacakları ve yabancılık hissi yaşamayacakları bir atmosferi oluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Ayda bir kez yayımladığımız Örnek Soru Kitapçığını 2 kez yayımlamaya başladık. Bugün 'Çalışma Soruları Destek Paketi'nin de dördüncüsünü paylaşıyoruz. Bu yeni paketle birlikte toplam 3 bin 796 soruluk bir kaynağı erişime açtık" ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, 20 Haziran’da gerçekleşecek sınav için son kez LGS çalışma soruları destek paketi yayımlandığını, önümüzdeki eğitim öğretim döneminde ikinci dönem müfredat ve kazanımlarına yönelik çalışma soruları destek paketlerinin yayımlanmaya devam edileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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