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MEB'den 'MEB Ajanda' ve 'E-okul' uygulaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakanlığın iki yeni uygulaması 'MEB Ajanda’ ve ‘E-okul' tanıtım programında, "Artık dijital işlemlerin günlük hayatımızdaki yeri çok farklılaşmaya başladı. Bu farklılığı hepimiz mobil uygulamalar üzerinden görüyoruz." dedi
MEB'den 'MEB Ajanda' ve 'E-okul' uygulaması

Bakan Selçuk, bakanlıkta düzenlenen 'MEB Ajanda’ ve ‘E-okul' tanıtım programına katıldı. Burada konuşan Bakan Selçuk, bakanlık olarak hizmetlerin büyük kısmını elektronik olarak yapmaya gayret ettiklerini belirterek, bunun için birçok farklı sistem kullandıklarını ve bunların hepsinin işlemleri hızlandırdığını aktardı. Selçuk, "2020 yılı özellikle koronavirüs açısından başka bir nitelik taşıyor. Artık dijital işlemlerin günlük hayatımızdaki yeri çok farklılaşmaya başladı. Bu farklılığı hepimiz mobil uygulamalar üzerinden görüyoruz. 2020 istatistiklerine göre, ülkemizde mobil cihazlardan web trafiği yüzde 74,8 ile ilk sırada yer alıyor. Eğer bütün bu platformları düşünürsek, mobil cihazlarla bağlantısı bakımından başka bir perspektifte açılıyor. O yüzden biz mobil uygulamalarımızı yeni teknolojilerle yeni araçlarla yeniliyoruz, güncelliyoruz" diye konuştu.

'VERİLER BÜTÜNLEŞİK ELE ALINABİLİYOR'

'MEB Ajanda’ ve ‘E-okul' uygulamaları ile bürokrasinin azalması iş ve işlemlerin kolaylaşması ile verilerin bütünleşik olarak ele alınabilmesinin sağlanacağını kaydeden Bakan Selçuk, "Bu ajandanın en önemli özelliklerinden bir tanesi dijital takvime sahip olması. Öğretmenimiz kendi telefonundan kendi takvimini görüp, kişiselleştirip, günlük hayatında örnekler alarak neyi nasıl yapması konusunda her şeyi orada hazır bulma fırsatına sahip. Bunun da yüksek güvenlikli doğrulama kodlarıyla yapılması güvenliğin artırılması söz konusu. Öğretmenimizin yoklama almaktan tutun da günlük iş ve işlemlerinin tamamıyla ilgili bütün süreçleri hızlandırması, güvenilir bir şekilde yapması, bekleyen iş listelerini görebilmesi gibi birçok fırsatı bulabiliyoruz. Takvimli işlerin zamanında yapılması konusunda da büyük bir kolaylık sağlayacak. Bizim yaptığımız bütün çalışmalar sadece okulda yürümüyor aynı zamanda merkezdeki veri tabanlarında birikiyor. Okuldan, ilçeden, ilden girilen bütün verilerin anlık olarak merkezde de görülebilmesi ve iletişimin sağlanabilmesi konusunda müthiş bir açılım sağlıyor bu yapı" ifadesini kullandı.

'ÖĞRETMENLERİMİZ ELEKTRONİK YOKLAMA ALABİLECEKLER'

'E-okul' uygulamasında da öğretmen ve okul yöneticilerine hizmet sunulduğunu belirten Bakan Selçuk, davranış notu, ders notu, sınav tarihi, öğrenci devamsızlıkları gibi birçok konunun ele alınabildiğini kaydetti. Selçuk, şunları kaydetti:

"E-yoklama işi de otomatik olarak yapılmış, kayıtlar otomatik olarak tutulmuş oluyor. Öğretmenlerimiz kısa süre içinde elektronik yoklama alabilecekler. Bunlar da e-okul sistemine otomatik olarak gidecek. Bu şekilde öğretmenlerimizin, okul müdürlerimizin, müdür yardımcılarımızın daha az bürokrasiyle uğraşmasını sağlamış olacağız. Girilen verilerin güvenilir olması konusunda büyük bir mesafe almış olacağız. E-okul’u öğretmenlerimiz, mobil uygulama üzerinden ücretsiz olarak indirilebilecek. Bu uygulamaların yapıyı geliştirdiğini ve elektronik araçlarımızın artmasıyla eğitimin eğitimle ilgili kısmına daha çok vakit ayırabileceğimizi biliyoruz. Bundan sonra da bu ve benzeri birçok dijital aracı gündeme getireceğiz. Bu tür yenilikçi yaklaşımları çok önemsiyoruz, devamı da gelecek."

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kısıtlı katılımın olduğu toplantıya faklı illerden 6 öğretmen de video konferans yöntemiyle bağlandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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