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MEB’den öğrenciler için kritik hamle: Yayımlandı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Yeni kaynaklarla düzenli olarak öğrencilerimizi desteklemeye devam edecek ve bu zor günleri birlikte aşacağız” dedi.
MEB’den öğrenciler için kritik hamle: Yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Covid-19 salgını sürecinde öğrencilere kaynak desteği sunmaya devam ediyor. MEB tarafından ilkokul öğrencilerine yönelik hazırlanan kaynak desteği yayımlandı.

MEB, dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını sürecinde kaynak ihtiyacı duyan öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor. Daha önce Liselere Geçiş Sınavı (LGS) örnek sorularıyla beraber ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik tekrar testleri yayınlayan MEB, ilkokul 2, 3 ve 4’üncü sınıf düzeyinde 3 bin 500 adet yeni soru yayımladı. İlkokul sınıf öğrencilerini desteklemek amacıyla; Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler derslerinin tüm ünitelerini kapsayan sorular hazırlandı.

Kaynak desteği, 2’nci sınıflar için 785 adet soru, 3’üncü sınıflar için bin 115 adet soru ve 4’üncü sınıflar için bin 600 adet çalışma sorusunu içeriyor. MEB tarafından yayımlanan kaynak desteğine, http://odsgm.meb.gov.tr/ adresinden erişilebilecek.

Covid-19 salgını ile mücadele günlerinde tüm imkanları ile öğrencilerin yanında olduklarının altını çizen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un konuya ilişkin açıklamaları ise şu şekilde oldu:

“Daha önce ortaokul ve lise kademesinde tüm sınıflar düzeyinde öğrencilerimize destek paketleri hazırlamış ve paylaşmıştık. İlkokul seviyesinde öğrencilerimize destek sağlamak için çalışmalarımız devam ediyordu ve bu çalışmayı da tamamladık. Böylece, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinin tüm sınıf seviyelerinde öğrencilerimize kaynak desteği sunmuş olduk. Yeni kaynaklarla düzenli olarak öğrencilerimizi desteklemeye devam edecek ve bu zor günleri birlikte aşacağız. Süreci koordine eden Bakan Yardımcım Mahmut Özer’e, yardımcı kaynakların hazırlanmasında büyük emek veren Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy’a, Soru Oluşturma ve Geliştirme Dairesi çalışanlarımıza, 81 ilde bulunan Ölçme Değerlendirme Merkezlerimizde görevli arkadaşlarımız ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum.” 

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