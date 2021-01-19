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MEB'den ortaokul öğrencileri için 3 bin 350 soruluk yeni kaynak desteği

Milli Eğitim Bakanlığı'nca, ortaokul öğrencileri için hazırlanan 3 bin 350 soruluk yeni kaynakların erişime açıldığı belirtildi.
MEB'den ortaokul öğrencileri için 3 bin 350 soruluk yeni kaynak desteği

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; ortaokul öğrencileri için daha önce ilk 3 ünitesi yayımlanan çalışma fasiküllerinin 4'üncü üniteleri paylaşıldı. Çalışma fasikülleri öğrencilerin işleyecekleri konuları pekiştirecekleri, öğrenmelerini kalıcı hale getirecekleri ve farklı soru türleri üzerinde deneyim kazanacakları şekilde tasarlandı. Fasiküller, 5, 6, 7 ve 8’inci sınıf düzeylerinde Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler (8’inci sınıflar için T.C. İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük) branşlarının her ünitesi için ayrı bir kitapçık olacak şekilde hazırlandı. Fasiküllerde çeşitli soru türlerinin yanı sıra eşleştirme, bulmaca gibi etkinliklere de yer verildi.

'KAYNAK ÇEŞİTLİLİĞİNİ ARTIRIYORUZ'

Bakan Ziya Selçuk, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilere her türlü desteği sağlamaya çalıştıklarını belirtti. Selçuk, "Öğrencilerimizin yanında olabilmek için salgın döneminde onlara sunduğumuz kaynak çeşitliliğini arttırıyoruz. Bugün ortaokul öğrencilerimiz için daha önce yayımladığımız çalışma fasiküllerinin dördüncü ünitelerini paylaştık. Ortaokul öğrencilerimiz için yayımladığımız yeni çalışmada her sınıf düzeyinde 4’üncü üniteleri kapsayan fasiküller bulunuyor. 4’üncü ünite fasikülleri LGS’ye hazırlanan 8’inci sınıf öğrencilerimiz için de önemli bir kaynak oluşturuyor. Diğer üniteleri kapsayan fasikülleri de yayımlamaya devam edeceğiz" dedi.

3 BİN 350 SORU İÇEREN 49 FASİKÜL YAYIMLANDI

MEB, 8’inci sınıf düzeyinde 3 adet Türkçe, 4 adet Matematik, 5 adet Fen Bilimleri ve 3 adet T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük olmak üzere toplam 15 adet fasikül, 7’nci sınıf düzeyinde 3 adet Türkçe, 4 adet Matematik, 3 adet Fen Bilimleri ve 4 adet Sosyal Bilgiler olmak üzere toplam 14 adet fasikül, 6’ncı sınıf düzeyinde 3 adet Türkçe, 3 adet Matematik, 2 adet Fen Bilimleri ve 3 adet Sosyal Bilgiler olmak üzere toplam 11 adet fasikül, 5’inci sınıf düzeyinde ise 2 adet Türkçe, 3 adet Matematik, 2 adet Fen Bilimleri ve 2 adet Sosyal Bilgiler olmak üzere toplam 9 adet fasikül hazırladı. Hazırlanan 49 adet fasikülde 3 bin 350 soru yer aldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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