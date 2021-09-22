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MEB'den özel öğrenciler için 'Türkçe Dersi Uyarlanmış Etkinlikler Seti'

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 15 kitaptan oluşan 'Türkçe Dersi Uyarlanmış Etkinler Seti', müfredattaki kazanımların tümünü kapsayacak şekilde 3 bin etkinlikten oluşuyor.
MEB'den özel öğrenciler için 'Türkçe Dersi Uyarlanmış Etkinlikler Seti'

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim gören öğrencilerin bilgiye erişmelerini, bağımsızlaşmalarını; seyahat etmek, ürün satın almak veya doktora gitmek gibi basit günlük yaşam aktivitelerinde okuryazarlıklarını sağlamak amacıyla 'Türkçe Dersi Uyarlanmış Etkinlikler Seti' geliştirildi.

3 bin adet basımı yapılarak, 81 ile gönderilen sete dijital olarak 'orgm.meb.gov.tr/www/ozel-egitim-uzaktan-egitim-icerikleri/icerik/1319' adresinden de ulaşılabiliyor. Müfredatta yer alan kazanımlar, sette çok küçük aşamalarla kolaydan zora sıralanarak yer alıyor. Bu da sette her öğrencinin ihtiyacına cevap verecek nitelikte etkinliklerin bulunabilmesine imkan sağlıyor. Öğrencilerin okuma öncesi kazanacakları görsel ve işitsel algı, el ve göz koordinasyonu gibi birçok beceri, onları öğrenmeye hazırlayacak nitelikte yer alıyor. 'Türkçe Dersi Uyarlanmış Etkinlikler Seti'; öğrenmeye hazırlık, erken okuryazarlık, ilk okuma yazma, okuduğunu anlama, yazılı ifade, dinlediğini anlama, sözlü iletişim gibi öğrenme alanları üzerine yapılandırılmış bir niteliğe sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Set ayrıca öğrencilerin erken okuryazarlıktan başlayarak sözlü iletişim becerilerine kadar işlevsel Türkçe becerilerini geliştirmeyi de amaçlıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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