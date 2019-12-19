MEB'den Suriyeli öğretmen atandı iddiasına yalanlama

MEB Suriyeli öğretmen mi atadı? Milli Eğitim Bakanlığı'ndan, çok önemli Suriyeli öğretmen açıklaması geldi. Bu yöndeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilirken, sözkonusu kişilerin gönüllü eğiticiler olduğu, kadrolu olmadıkları bildirildi.

MEB Suriyeli öğretmen mi atadı? Milli Eğitim Bakanlığı 'ndan, çok önemli Suriyeli öğretmen açıklaması geldi. Bu yöndeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı, yalan olduğu belirtilirken, sözkonusu kişilerin geçici gönüllü eğitici ler olduğu, kadrolu olmadıkları, ücretlerinin de UNICEF tarafından karşılandığı bildirildi.

Bazı medya organlarında, "Milli Eğitim Bakanlığı'nca 830 Suriyeli öğretmen atandığı" iddiaları yer almıştı. Sosyal medyada da hızla yayılan Suriyeli öğretmen iddialarıyla ilgili MEB'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Basında ve sosyal medyada yer alan "Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 830 Suriyeli öğretmen atandı" yönündeki iddialara ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Bakanlığımıza bağlı eğitim öğretim kurumlarında öğretmen istihdamına ilişkin koşullar ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenmiştir. Söz konusu haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Okullara öğretmen olarak atandığı ileri sürülen kişiler daha önce Geçici Eğitim Merkezlerinde görev yapmakta olan Suriyeli gönüllü eğiticilerdir. Söz konusu kişiler eğitici eğitimi sürecinin ardından sınava girerek sertifika almaya hak kazanan kişiler arasından belirlenmiştir. Bu kişiler "Suriyeli Gönüllü Eğitici Taahhütnamesi" kapsamında Suriyeli çocukların okula uyum sürecine destek olmak üzere sınıf dışı etkinlikler, saha çalışmaları, tercümanlık, aile bilgilendirme faaliyetleri gibi belirlenen alanlarda geçici süreyle görev almaktadırlar.

Suriyeli gönüllü eğiticilerin öğretmen kadrosunda yer alması mümkün değildir. Söz konusu gönüllü eğiticilerin teşvik ücreti ödemeleri anlaşmalar kapsamında UNICEF tarafından yapılmaktadır."