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MEB'den teniste büyük sporcuların yetişmesi için büyük adım

Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Tenis Federasyonu, ulusal ve uluslararası tenis karşılaşmalarında Türkiye'yi başarıyla temsil edecek sporcuların yetiştirilmesi için iş birliğine gitti.
MEB'den teniste büyük sporcuların yetişmesi için büyük adım

İmzalanan protokol ile spor liselerindeki beden eğitimi ve okul öncesi öğretmenleri tenis antrenörlüğü eğitimleri almaya başlayacak ve tüm illerde belirlenecek okullara mini tenis sahaları kurulacak. 

Bakanlık, farklı kurum ve kuruluşlarla iş birliği ağını genişleterek eğitimde kaliteyi artırma çalışmalarını sürdürüyor.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Bakanlık ile Türkiye Tenis Federasyonu arasında eğitimde iş birliği protokolü imzalandığını bildirdi.

Protokol ile ulusal ve uluslararası tenis karşılaşmalarında Türkiye'yi başarıyla temsil edecek sporcuların yetiştirilmesine yönelik fiziksel ve eğitsel altyapı çalışmalarının oluşturulmasını, çocukların ve gençlerin tenis sporuna erişimlerinin kolaylaştırılmasını hedeflediklerini ifade eden Özer, bu kapsamda ilk adım olarak spor liselerindeki öğretmenlere tenis antrenörlüğü ve hakemliği eğitimlerinin verileceğini belirtti.

Özer, konuya ilişkin şu bilgileri aktardı:

"Spor liselerinde, tenis alanındaki tüm öğretmenlerin tenis antrenörlüğü ve tenis hakemliği eğitimlerini bu yaz tamamlayacağız ve bunun sonunda sertifikasyon da sağlanacak. Sonrasında okul öncesi öğretmenlerimize yönelik tenis antrenörlüğü eğitimleri planlanacak.

Protokol ile tüm illerde belirlenecek okullara mini tenis sahaları yapılacak ve gerekli ekipmanlar da sağlanacak. Bu kapsamda, ilk adım olarak bu yaz 81 ilde belirlenecek okullarda en az bir tenis sahasının yapımı tamamlanacak. Ayrıca, öğrencilerin ve öğretmenlerin ulusal ve uluslararası müsabaka, yarışma ve etkinliklere katılmaları desteklenecek. "

Mahmut Özer, tüm spor liselerinin tenis ile ilgili altyapı ve eğitim süreçlerine Tenis Federasyonu tarafından destek verileceğini dile getirerek bu süreçte kendilerine destek veren Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş'a teşekkür etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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