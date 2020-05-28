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MEB'den YKS'ye hazırlanan öğrencilere çevrim içi deneme sınavı

Milli Eğitim Bakanlığı'nca, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan 12'nci sınıf öğrencileri için çevrim içi çözümlü mini deneme sınavları başlatılacağı açıklandı. İlki 30 Mayıs'ta gerçekleştirilecek sınavlar 2 oturum halinde yapılacak. 
MEB'den YKS'ye hazırlanan öğrencilere çevrim içi deneme sınavı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; koronavirüs salgını sürecinde öğrencilere katkı sağlamak ve uzaktan eğitimi desteklemek amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda YKS'ye hazırlanan 12'nci sınıf öğrencileri için çevrim içi çözümlü mini deneme sınavları başlıyor. Çevrim içi çözümlü mini deneme sınavlarının ilki 30 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Sınavlar 2 oturum halinde yapılacak. İlk oturum YKS kapsamındaki tüm dersleri kapsayacak, saat 19.00'da başlayacak ve 70 dakika sürecek. Birinci oturumda öğrencilere matematik ile Türk dili ve edebiyatından 15'er, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya ve felsefeden 5'er olmak üzere toplam 60 soru yöneltilecek. İkinci oturum ise İngilizce'den olacak, saat 21.00'de başlayacak, 30 dakika sürecek ve oturumda 20 soru yer alacak.

Çevrimiçi mini deneme sınavlarının 2'ncisi 6 Haziran'da, 3'üncüsü 13 Haziran'da, 4'üncüsü ise 20 Haziran'da yapılacak. Her mini deneme 2 oturum halinde gerçekleştirilecek. Sınava katılmak isteyen öğrenciler her 2 oturum için de kayıt yaptırmak zorunda olacak. Öğrenciler, 'http://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/sinavlar.aspx' adresinden kayıt olabilecek.

'SORULARIN CEVAPLARI AYNI GÜN YAYIMLANACAK'

Öğrencilerin her mini denemeden önce ön kayıt yaptırmaları gerekecek. Ön kayıt sınav saatinden 15 dakika öncesine kadar devam edecek. Kayıt yaptıran öğrenciler, sınava başlama saatinden 15 dakika önce sisteme giriş yaparak bekleme odasında bekleyebilecek. Öğrenciler sınav başladıktan sonra başvurmuş olsalar da sınava alınmayacak. Soruların doğru cevapları ve çözümleri aynı gün saat 21.30'da Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nün resmi 'Youtube' kanalından yayımlanacak. Öğrenciler mini deneme sınav sonuçlarını sınav süresi bittikten sonra sistem üzerinden T.C. kimlik numaraları ile öğrenebilecek. Mini deneme sınav sorularının PDF'leri, çözümleriyle birlikte, 'ogmmateryal.eba.gov.tr' ile Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nün 'https://ogm.meb.gov.tr/' adresinden pazar günü saat 13.00'ten itibaren yayımlanacak.

'ÖĞRENCİLERE KARNE VERİLECEK'

Mini deneme sınavında sorulan sorular, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nde görevli öğretmenler tarafından Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın yayımladığı sınav konularına uygun olarak hazırlandı. Sınav sonunda her öğrenciye karne de verilecek. Karnede Türkiye, il ve ilçe sıralaması da yer alacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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