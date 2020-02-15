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MEB'den 'zorla nakil' iddialarına soruşturma

MEB, Bayburt'ta bir öğrenciye zorla okul nakli yaptırıldığı iddiaları ile ilgili soruşturma başlattı.
MEB'den 'zorla nakil' iddialarına soruşturma

Milli Eğitim Bakanlığı, Bayburt'ta bir öğrenciye zorla okul nakli yaptırıldığı iddialarına ilişkin inceleme ve soruşturma başlattı. 

Bakanlık'tan yapılan açıklamada "Bayburt ilimizde 'Bir öğrencimize zorla okul nakli yaptırıldığı' iddialarıyla kamuoyu gündemine yansıyan konunun bütün yönlerine ilişkin Bakanlığımız maarif müfettişleri tarafından inceleme ve soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü de 'bir öğrencinin zorla okul naklinin yaptırılması' iddialarına ilişkin bazı haber siteleri ve sosyal medyada yayılan söylemlere ilişkin açıklama yapmıştı.

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle: "6 Şubat 2020 Perşembe Günü Gaziler İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrenciler beden eğitimi dersinde kartopu oynarken Atatürk Büstüne kartopu isabet etmesi sonucu öğrenciler ilgili ders öğretmeni tarafından uyarılmasına rağmen bir öğrencinin bu davranışlarına devam etmesi sonucu ilgili ders öğretmeni tarafından okul idaresine yazılı bilgi verilmiştir.

Olaydan bir gün sonra aynı öğrencinin okulda bir kavgaya karışması sonucu öğrencinin velisi öğrencinin genel durumu hakkında görüşme yapılmak üzere okula çağrılmıştır. Bu görüşmede öğrencinin davranış bozuklukları sergilediği okula geldiği günden beri rehberlik servisinde öğrenci ile sürekli görüşmeler yapılmasına rağmen öğrencinin okula uyum sorunu yaşadığı öğrenci velisine ifade edilmiştir. Öğrencinin okul değiştirmesinin uygun olacağı öğrenci velisine bildirilmiş bunun üzerine öğrenci velisi kendi yazılı talebi üzerine öğrencisini başka bir okula nakil etmiştir. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma Valiliğimizce başlatılmıştır."

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