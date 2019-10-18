Mecidiye İlkokulu öğrencileri topladıkları atık pilleri Keçiören Belediyesi'ne teslim ettiler

Mecidiye İlkokulu öğrencileri topladıkları atık pilleri Keçiören Belediyesi Geri Dönüşüm Danışma Merkezine teslim ettikten sonra Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’u ziyaret ettiler.

Keçiören Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün düzenlediği kampanya kapsamında atık pilleri Geri Dönüşüm Danışma Merkezine teslim eden öğrenciler sinema ve bowling biletlerini aldıktan sonra Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’u da ziyaret ederek, kampanya ve hizmetler için teşekkür ettiler.

Çocukların çevre duyarlılığının herkese örnek olmasını ve geri dönüşümün ekonomiye kazanç olduğunu da vurgulayan Başkan Altınok, “Duyarlılığınızı devam ettirin, milletlerin ve devletlerin geleceği çocuklar ve gençleridir, bu makamlara sizler geleceksiniz. Kendinizi iyi yetiştirin, derslerinize iyi çalışın, kitap okuyun, asla yalan söylemeyin. Tembellik, yorulmak yok, mücadele edip başarılı olmak var, biz inandık ve başardık, Türkiye’nin örnek aldığı hizmetleri Keçiörenli’lerimizle buluşturduk. Sizler de inanırsanız başarırsınız” nasihatlerinde bulundu.

ÇOCUKLARDAN GÜLÜMSETEN SORU

Çocukların “Belediye başkanı nasıl olabiliriz, belediye başkanı olmayı tavsiye eder misiniz” sorusuna da gülerek cevap veren Altınok, “Belediye başkanlığı çetin ve zor bir iştir ama aynı zamanda eserler yapma, insana dokunma imkanı bulacağınız güzel de bir iştir, tavsiye ederim” diye cevap verdi.

“ÇOCUKLAR GELECEKTİR”

“Çocuklara hangi takımı desteklerseniz destekleyin yanında bir de Ankara takımını destekleyin” tavsiyesinde de bulunan Altınok yeni dönemde de önemli projelerin müjdesini verdi. Başkan Altınok, “Yeni dönemde kütüphanelerimizin ve parklarımızın sayısını çoğaltacağız. Uzay terası ile yine bir ilke imza atacağız. Spor tesislerimiz, aqua parkımız, Deniz Dünyamız, hayvanat bahçemiz, teleferiğimiz sizlere hizmet vermeye devam ediyor, zaten ne yapıyorsak sizler için, sizin geleceğini için yapıyoruz. Okullarımıza her türlü desteği vermeye devam edeceğiz, çünkü çocuklar gelecektir”



