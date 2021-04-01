  • BIST 1.407
  • Altın 452,648
  • Dolar 8,1884
  • Euro 9,6142
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 9 °C
  • Konya 3 °C
»

Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattındaki trafoda çıkan yangın nedeniyle seferler aksadı

Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının Yenimahalle durağındaki trafoda yangın çıkması nedeniyle bir süre sefer yapılamadı.
Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattındaki trafoda çıkan yangın nedeniyle seferler aksadı

Alınan bilgiye göre, M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının, Yenimahalle istasyonu içerisindeki elektrik trafolarında sabah saatlerinde yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken bu istasyondaki seferler durduruldu.

Sabah saatlerinde işlerine gitmek isteyen vatandaşlar, seferin yapılamaması nedeniyle Yenimahalle durağında yoğunluk oluşturdu.

Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Metro seferleri, bir süre Mecidiyeköy-Yenimahalle ve Mahmutbey-Oruç Reis istasyonları arasında yapılırken, Yenimahalle-Tekstilkent istasyonları arasında ise İETT otobüsleriyle ücretsiz ring seferleri gerçekleştirildi.

Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda, "M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında geçici bir süre için seferlerimiz Mecidiyeköy-Yenimahalle ve Mahmutbey- Oruç Reis istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.

Ekiplerin çalışmalarının tamamlanmasının ardından metro hattındaki seferler normale dönü.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD'nin başkenti Washington'daki silahlı saldırıda ölü sayısı 2 oldu01 Nisan 2021 Perşembe 09:46
  • ABD'nin California eyaletinde silahlı saldırı: 1'i çocuk, 4 ölü01 Nisan 2021 Perşembe 09:45
  • Myanmar'da cunta muhalifi siyasetçiler 2008 anayasasını tanımadıklarını açıkladı01 Nisan 2021 Perşembe 09:45
  • Myanmar ordusu 1 aylık ateşkes ilan etti01 Nisan 2021 Perşembe 09:44
  • Gürcistan'da Rus gazeteciyi protesto eden göstericilerle polis arasında arbede yaşandı01 Nisan 2021 Perşembe 09:43
  • ABD'de 15 milyon doz Johnson&Johnson Kovid-19 aşısı çöpe gitti01 Nisan 2021 Perşembe 09:43
  • ABD'den Ukrayna'ya 'Rusya'nın agresifliğine karşı yanınızdayız' mesajı01 Nisan 2021 Perşembe 09:42
  • İtalya'da Kovid-19'la mücadele kapsamında alınan sıkı tedbirler nisan ayı sonuna kadar uzatıldı01 Nisan 2021 Perşembe 09:42
  • Facebook, gelininin Donald Trump'la yaptığı röportajın paylaşımını engelledi01 Nisan 2021 Perşembe 09:41
  • Adalet Bakanı Gül'den başsavcılık ve adalet komisyonlarına genelge01 Nisan 2021 Perşembe 09:41
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti