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Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nın açılışı ertelendi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nı 19 Mayıs'ta hizmete almayı planladıklarını ancak salgın sürecinin buna izin vermediğini belirtti.
Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nın açılışı ertelendi

İstanbul Büyükşehir Belediyenden (İBB) yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yapımı devam eden Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nın Nurtepe İstasyonunda incelemelerde bulundu.

İnceleme sırasında İmamoğlu'na teknik bilgiler veren İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı Pelin Alpkökin, hattın, Beşiktaş ve Kabataş istasyonlarındaki arkeolojik çalışmaların devam ettiğini aktardı.

"Çalışanları İspanya'dan getirmek için büyük çaba içerisindeyiz"
Alpkökin'in sunumunun ardından hattaki çalışmaları değerlendiren İmamoğlu, sinyalizasyon sistemi nedeniyle hattın hizmete alınamadığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Burada, sinyalizasyon sistemini yapan alt yüklenici yabancı bir firma var. Ne yazık ki bu firmanın da o işi yapan buradaki çalışanları, büyük oranda İspanyol kökenli ve İspanya’daki bir merkezden yönetiliyor. Maalesef kovid-19 süreciyle, 3 Mart itibarıyla bu hizmeti yapamaz duruma geldiler. Bu şantiyeyi bırakıp, ülkelerine dönmek zorunda kaldılar. Neredeyse 2,5 aydır bu hizmeti alamıyoruz. Şu anda istasyonlar da tümüyle sona gelmiş durumda. Bu tür konularda da teknik kısım çok çok önemli. Yani o testler, o işlemler yapılmadan burayı açmak mümkün değil. Bir an önce normalleşip, çalışanları İspanya'dan buraya getirmek için büyük çaba içerisindeyiz. Başlar başlamaz hattımızın da sinyalizasyon hizmetini alıp bir an önce İstanbullulara bu hattı hediye etmek istiyoruz. Yoksa mayıs ayı içerisinde açıyor olacaktık, böyle üzücü bir olay yaşadık."

Açıklamanın ardından beraberindeki heyetle peron katına inen İmamoğlu’na, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de eşlik etti.

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