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Mecidiyeköy'de çatı yan binaya uçtu

ŞİŞLİ'de, şiddetli lodos nedeniyle bir binanın çatısından kopan parça yanındaki binanın çatısına uçtu. Sokağa sarkan parça itfaiye ekiplerince kaldırıldı.
Mecidiyeköy'de çatı yan binaya uçtu

Mecidiyeköy Mahallesi Şahinler Sokak'ta 20.00 sıralarında meydana gelen olayda, 6 katlı bir binanın çatısındaki eternit parça, şiddetli lodos nedeniyle koparak yanındaki binanın çatısına uçtu. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alarak sokağı her iki yönden araç ve yaya girişine kapattı. 

İtfaiye ekipleri, bina çatısına çıkarak, bir kısmı sokağa taşan parçayı kaldırdı.

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