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Mecidiyeköy'de 'şoföre şiddete hayır' eylemi

ŞİŞLİ'de İETT ve Özel Halk Otobüslerinde çalışan şoförler uğradıkları şiddeti protesto etmek için Mecidiyeköy'deki otobüs duraklarının önünde basın açıklaması yaptı.
Mecidiyeköy'de 'şoföre şiddete hayır' eylemi

Karayolu Taşımacılık Emekçileri Sendikası (KATAŞ-SEN), üyesi bir grup şoför Mecidiyeköy Metrobüs Durağı çıkışında bulunan otobüs duraklarının önünde toplandı. Gruptakiler, ellerinde otobüs şoförlerinin darbedildiği anların fotoğrafları olan dövizleri tutarak basın açıklaması yaptı.  Grup adına basın açıklamasını KATAŞ-SEN Genel Başkanı Şahin Başarener yaptı. Başaraner'in açıklamasında, "Burada toplanma sebebimiz son aylarda şoför arkadaşlarımıza yapılan bıçaklı, silahlı, sopalı darp eylemleridir. Gün geçmiyor ki İstanbul'un bir noktasında şoförler saldırıya uğramasınlar. Kadına şiddeti olağanlaştıranlar, çocuğa şiddeti olağanlaştıranlar bugün şoföre saldırıları olağanlaştırıyorlar. Buradan bu şiddetin önünü açanları her düzeyde, her mekanizmada; şoföre emekçiye şiddetin önünü açanları lanetliyoruz. Her kim ki şoförün hakkını, ekmeğiyle sınarsa haddini bildiririz. Siz şiddeti engellemezseniz biz kendimizi savunmasını biliriz." ifadeleri yer aldı. 

Basın açıklaması zaman zaman grubun attığı sloganlar nedeniyle kesildi. Oluşabilecek herhangi bir olumsuzluk ihtimaline karşı çevrede polis ekipleri önlem aldı. Grup basın açıklamasının ardından grup dağıldı.

"DİREKSİYON BAŞINDA DARBEDİLDİM"

Yolcuyla arasından tartışma yaşadığı için darbedildiğini söyleyen şoför Soner Gülçek, "Bu dövizin üzerindeki fotoğraftaki benim. Yolcunun ileriye doğru gitmesini istedim. Yolcuyla münakaşaya girdik. Münakaşaya girince direksiyon başında darbedildim" diye konuştu.

Başka bir sürücü tarafından önü kesilerek bıçaklandığını dile getiren Ferhat Kılıç "2020'nin Kasım ayında, seferimi gerçekleştirirken otobüsle dönüş yapmaya çalışıyordum. Sağımdaki ve solumdaki araçlar bana yol vermişti. En sağdan bir araç geldi, bana yol vermedi. Vermemek için de kaldırımın üzerine çıkacaktı neredeyse. Ben durdum yol verdim. Eşime, anneme ve çocuklarıma ağza alınmayacak hakaretlerde bulundular. Polisi aramak için ben de plakasının fotoğrafını çektim. Sonra bir anda önümde durdu, yolumu kesti. Arabadaki 2 kişi inip beni darbettiler. Beni yaklaşık 5 dakika darbettiler. İçlerinden biri arabadan bıçağı alıp bacağımdan bıçaklayıp kaçtı." dedi.

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