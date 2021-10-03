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Meclis 2,5 aylık aradan sonra yasama çalışmalarına yeniden başlıyor

Meclis, 2,5 aylık ara sonrasında yasama çalışmalarına yeniden başlayacak. TBMM Genel Kurulu'nun 27. Dönem 5. Yasama Yılı'ndaki ilk işi, TBMM Deprem Araştırma Komisyonunun hazırladığı raporu görüşmek olacak.
Meclis 2,5 aylık aradan sonra yasama çalışmalarına yeniden başlıyor

TBMM Genel Kurulu, 5 Ekim Salı günü toplanarak Depreme Karşı Alınabilecek Önlemlerin ve Depremlerin Zararlarının En Aza İndirilmesi için Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu'nu ele alacak.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, 5 Ekim Salı günü toplanacak. Komisyonda, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.
Düzenlemeyle, mükelleflerin vergiye uyumlarını gözeten, vergi güvenliğini artıran, sosyal adaleti ve rekabet ortamını güçlendiren, yatırımları teşvik edip ihtilafları sonlandıran ve vergi uygulamalarında öngörülebilirliği sağlayan değişikliklerin hayata geçirilmesi için çeşitli vergi kanunlarında değişiklikler yapılacak.
Kanun teklifi ile "küçük esnaf" olarak ifade edilen ve 850 bin civarında olan mükellef grubunun kazançları gelir vergisinden istisna tutulacak. Sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde kazanç istisnası getirilecek.
Tarımsal destekleme ödemeleri gelir vergisinden istisna tutulacak ve bu ödemelerden herhangi bir vergi kesintisi yapılmayacak. Elektronik ortamda vergi dairesi kurulabilecek, vergi incelemesi uzaktan yapılabilecek.

Paris İklim Anlaşması Meclis gündeminde

TBMM Dışişleri Komisyonu, 5 Ekim Salı günü toplanarak, Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un imzasını taşıyan Paris Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'ni ele alacak.
Kanun teklifi ile Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne dayanan ve Kyoto Protokolü'nün sona erme tarihi olan 2020 sonrası iklim değişikliği rejimini düzenlemeyi amaçlayan Paris İklim Anlaşması'nın beyan ile birlikte onaylanmasının uygun bulunması öngörülüyor.
TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu, 6 Ekim Çarşamba günü toplanacak. Komisyonda, İller Bankası AŞ, Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) yetkililerinin yanı sıra İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İzzet Öztürk ile Hidrobiyolog, Marmara Çevresel İzleme (MAREM) Projesi Yöneticisi Mehmet Levent Artüz sunum yapacak.

Grup toplantıları başlayacak

TBMM'de siyasi partilerin haftalık düzenledikleri grup toplantıları da yeniden başlayacak.
AK Parti TBMM Grup Toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 6 Ekim Çarşamba günü, 84 gün sonra yeniden yapılacak.
Yalnızca milletvekillerinin iştirak edeceği saat 11.45'te gerçekleştirilecek grup toplantısında, maske ve mesafe kuralına riayet edilecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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