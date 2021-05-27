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Meclis Başkanı Şentop, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı ile görüştü

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid El Meşri ile bir araya geldi.
Meclis Başkanı Şentop, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid El Meşri ve beraberindeki heyeti kabul etti. Şentop, Türkiye ile Libya arasında beş asrı aşan köklü ve müstesna ilişkiler bulunduğunu belirterek, "İkili ilişkilerimiz daha da derinleşirken parlamenterlerimiz arasındaki ilişkileri de güçlendirmek gündemimizin önemli maddeleri arasındaydı. Bu gayeyle yakın zaman önce, TBMM'de Türkiye-Libya Parlamentolar Arası Dostluk Grubunu kurduk" dedi.

Libya'da güvenlik ve istikrar ile siyasi birliğin tesisi yönünde kaydedilen gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade eden Şentop, "Türkiye olarak Libya'nın siyasi birliğinin, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün muhafazası, Libyalı kardeşlerimizin huzur ve refahı önceliğimizdir. Libya'nın demokratik bir geleceğe doğru yol alması da bizi memnun etmektedir. Bu bağlamda, aralık ayında düzenlenmesi planlanan seçimlerin hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Libyalı kardeşlerimizin hiçbir baskı altında kalmadan sandığa gitmeleri ve hür iradelerinin seçim sonuçlarına yansıması elbette Libya'nın istikbali bakımından bir dönüm noktası olacaktır" diye konuştu.

Şentop, enerji, finans, ulaştırma, altyapı gibi alanlarda iki ülke arasında ciddi bir iş birliği potansiyelinin mevcut olduğunu işaret ederek, "Firmalarımız, Libya'nın kalkınmasına ve yeniden imarına katkıya hazırdır. Ağustos 2020'de imzalanan Mutabakat Muhtırası çerçevesinde gerekli adımların atılması firmalarımızın Libya'ya geri dönüşlerini daha da hızlandıracaktır" ifadelerini kullandı.

Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El Meşri ise Türkiye ve Libya arasındaki arasında çok kuvvetli kardeşlik duyguları olduğunu belirterek, "Türkiye Libya'nın yanında yer almasaydı şu an seçimlerden değil Trablus'ta toplu katliamlardan toplu mezarlardan bahsediyor olacaktık. Bu münasebetle yanımızda olduğunuz için müteşekkiriz. Libyalı kardeşiniz olarak kalkınmamızda yanımızda olmanızı sürdürmenizi arzu ediyorum" dedi.

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