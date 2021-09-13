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Meclis Başkanı Şentop, Sırp mevkidaşıyla görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Ivica Daçiç ile bir araya geldi.
Meclis Başkanı Şentop, Sırp mevkidaşıyla görüştü

TBMM Başkanı Şentop, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Ivica Daçiç ve beraberindeki heyeti Meclis'te kabul etti. Şentop ve mevkidaşı, baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçti. 

Şentop, iki ülke arasındaki ilişkilerin tarihin en iyi seviyesine ulaştığını görmekten memnuniyet duyduklarını belirterek, "Bütün sahalarda derinleşen ilişkilerimizin, halklarımızın temsilcileri, parlamenterlerimiz arasında da daha iyi olmasını ümit ediyorum. İkili ticari ve ekonomik ilişkilerimizin süratle geliştiğini ve ticaret hacminin de kısa vadede 2 milyar dolara yaklaştığını görüyoruz. Türk iş adamlarının yatırımlarının son on senede bir milyon dolardan 250 milyon dolara ulaştığını biliyorum. 250 üyeli Sırbistan Ulusal Meclisi'nde 85 üyesiyle en kalabalık gruplardan birini oluşturan Türkiye Dostluk Grubu'nun, 600 sandalyeli TBMM'de 304 üyesi mevcut. Bu rakamların esasen ülkelerimizin ve halklarımızın birbirlerine verdikleri değeri teyit eden önemli bir gösterge olduğunu düşünüyorum" dedi.

Şentop, daha sonra konuk heyetle, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde TBMM'de bombalanan alanları ve tadilat çalışmaları devam eden Genel Kurul Salonu'nu ziyaret edip çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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