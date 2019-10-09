  • BIST 99.973
  • Altın 284,428
  • Dolar 5,8623
  • Euro 6,4370
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 22 °C
»

Meclis Başkanı Şentop'tan 'Barış Pınarı Harekatı' mesajı

TBMM Başkanı Şentop, "Barış Pınarı Harekatı başladı. Türkiye'nin hedefi terör koridorunu yok etmek, barış koridorunu tesis etmek." açıklamasında bulundu.
Meclis Başkanı Şentop'tan 'Barış Pınarı Harekatı' mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını belirterek, "Türkiye'nin hedefi terör koridorunu yok etmek, barış koridorunu tesis etmek." dedi.

Şentop, Twitter hesabından Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Mustafa Şentop, paylaşımında, "Barış Pınarı Harekatı başladı. Türkiye'nin hedefi terör koridorunu yok etmek, barış koridorunu tesis etmek. Cenab-ı Hak Mehmetçiğimizin yar ve yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye artık senaryo yazılan değil senaryoları yazan bir ülke09 Ekim 2019 Çarşamba 16:42
  • Trump'tan Suriye açıklaması: ABD asla Orta Doğu'da olmamalıydı09 Ekim 2019 Çarşamba 15:17
  • CHP'den yargı paketine şerh09 Ekim 2019 Çarşamba 14:52
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile telefonda görüştü09 Ekim 2019 Çarşamba 14:49
  • Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Suriye'ye harekat uluslararası hukuktan kaynaklanan hakkımızdır09 Ekim 2019 Çarşamba 14:29
  • İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Türkiye'nin güney sınırlarıyla ilgili endişeleri haklı09 Ekim 2019 Çarşamba 13:54
  • 'Türkiye'yi her türlü terörizme karşı destekliyoruz'09 Ekim 2019 Çarşamba 13:53
  • Hackerlar en çok sağlık sektörüne saldırıyor09 Ekim 2019 Çarşamba 13:51
  • Suriye sınırına komando sevkiyatı09 Ekim 2019 Çarşamba 12:52
  • Suriye sınırında askeri hareketlilik09 Ekim 2019 Çarşamba 12:42
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti