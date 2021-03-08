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Meclis Başkanı Şentop'tan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, gündemdeki konulara ilişkin açıklama yapıyor.
Meclis Başkanı Şentop'tan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, gündemdeki konulara ilişkin açıklama yaptı. Şentop'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: 

Yeni anayasa konusunda bütün partilerin, yeni anayasanın yapılmasına yönelik olarak samimi yaklaşımları olsun diye bekliyorum. Bu konuda adım atmak için buna gerek var. 

Türkiye her zaman anayasa tartışmasının içinde. Parlamenter sisteme dönülmeli diyen partiler var. Parlamenter sisteme dönüş ancak anayasanın değişmesiyle mümkün olabilir. 

Meclis'te kararlılık olursa siyasi partilerimizin yeni anayasayı yapabileceğine inanıyorum. 

GERGERLİOĞLU HAKKINDAKİ KARAR

Anayasa Mahkemesi hükmün kesinleşmesini engelleyen bir durum değil. Anayasa Mahkemesi'ndeki bireysel başvurunun doğrudan etkisi kesinlikle yok. 

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ TARTIŞMASI

Türkiye'deki düzenlemeler büyük ölçüde kadına karşı şiddeti engelleyebilecek hukuki zemin oluşturuyor. Fakat bunların gerek uygulanması konusunda titizlik hem de toplumsal bilinçlenme önemli. Bu konuda kararlılık ve bilinç lazım. 

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