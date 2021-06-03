Meclis Başkanı Şentop'tan Kılıçdaroğlu'na sert tepki

TBMM Başkanı Şentop, Kılıçdaroğlu'nun 10 bin dolar açıklamalarına ilişkin, "Ben de 10 bin doları alan kimdir? Açıklansın diyorum" açıklamasında bulundu. Şentop, "Kılıçdaroğlu beni doğrudan hedef alan iftirada bulunmuştur." dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kılıçdaroğlu'nun 10 bin dolar açıklamalarına ilişkin, "Ben de 10 bin doları alan kindir? Açıklansın diyorum" açıklamasında bulundu.

Şentop, "10 bin doları alan milletvekili kimdir açıklayacak kişi ben değilim. Kılıçdaroğlu beni doğrudan hedef alan iftirada bulunmuştur." dedi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN İFTİRA

Kılıçdaroğlu, Şentop’un 10 bin dolar alan ismi açıklamasını istemişti. CHP lideri, “Şentop konuşmuyorsa acaba 10 bin dolar benzeri bir olay her ay ona da mı veriliyor” demişti.