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Meclis Başkanı Şentop'tan o iddialara yanıt: Umreden dönen vekil yok

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 17 vekilin umreden döndüğü iddiasıyla ilgili açıklama yaptı. Şentop, ''Mart ayı başından bu yana umreye giden ya da umreden dönen milletvekilimiz yok'' dedi.
Meclis Başkanı Şentop'tan o iddialara yanıt: Umreden dönen vekil yok

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şentop, şunları söyledi:

Bir provokasyon hesabından 17 umreden dönen milletvekilinin karantinaya girmediği yazıldı.
Umreden gelen vekiller güya VIP'ten kaçmışlar nasıl olmuşsa...
Mart ayı başından bu ayan umreye giden ya da umreden dönen milletvekilimiz yok.
Farklı ülkelerden gelen milletvekillerimiz var.
Bu arkadaşlarımızla ilgili olarak da ben de partilerimizle görüştüm. Milletvekili arkadaşlarımız da sorumluluklarını gereği olarak kendilerini evlerinde karantinaya almış durumdalar.

Ayrıca TBMM’de çalışan personelle ilgili de bir haber çıkmıştı.
Gerek buradaki meclis hastanemizde gerekse başka hastanelere başvuran herkesi takip ediyoruz.
Yurt dışından gelen milletvekili, sayısı 31.

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