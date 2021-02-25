Meclis Başkanlığından Anayasa Mahkemesine Berberoğlu kararı için 'tavzih ve maddi hata düzeltme' yazısı

TBMM Başkanlığınca, Anayasa Mahkemesine, 6 sayfalık "tavzih ve maddi hata düzeltme" başlıklı yazı gönderildi.

TBMM Başkanlığınca, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında verdiği ikinci hak ihlali kararının gerekçesini bilgi için Meclis'e gönderen Anayasa Mahkemesine "tavzih ve maddi hata düzeltme" yazısı gönderildi.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, "MİT tırları davası"nda aldığı 5 yıl 10 aylık hapis cezası Yargıtayca onandıktan sonra 4 Haziran 2020'de kesin hüküm giydiği gerekçesiyle milletvekilliği düşürülen Berberoğlu'nun yaptığı bireysel başvuruyu görüşerek hak ihlali kararı vermiş ve yeniden yargılama talep etmişti.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi de yeniden yargılamaya yer olmadığına hükmetmişti. Anayasa Mahkemesi, daha sonra Berberoğlu'nun yaptığı ikinci bireysel başvuru için de hak ihlali kararı vermişti. Mahkeme, bu kez Anayasa Mahkemesinin söz konusu kararına uyulmasına hükmetmişti.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin Berberoğlu hakkında verdiği "yeniden yargılama ve infazın durdurulması" kararı, 11 Şubat'ta TBMM Genel Kurulunun bilgisine sunulmuş ve Berberoğlu yeniden milletvekili vasfını kazanmıştı.

Bu arada Anayasa Mahkemesinin Berberoğlu hakkındaki gerekçeli kararı Resmi Gazete'de yayımlanmış, bir örneği de Meclis Başkanlığına gönderilmişti.

Bu kapsamda Anayasa Mahkemesine, TBMM Başkanlığı Vekili ve Hukuk Hizmetleri Başkanı Avukat Celalettin Gürses'in imzasını taşıyan, 6 sayfalık "tavzih ve maddi hata düzeltme" başlıklı yazı gönderildi.

Yazıda, Meclis Başkanlığına gönderilen Berberoğlu kararının incelendiği ve kararda, "Kararın bir örneğinin bilgi için ilgileri nedeniyle TBMM, Adalet Bakanlığı, Hakimler ve Savcılar Kuruluna gönderilmesi" ibaresine yer verildiği hatırlatıldı.

Yazıda, iki Anayasa Mahkemesi kararında ihlal tespiti ve temel haklar yönünden ihlalin giderilmesi için "yeniden yargılama yapılması" ve "başvurucu hakkındaki mahkumiyet hükmünün infazının durdurulması ile başvurucunun hükümlü statüsünün sona erdirilmesi ve durma kararı verilmesi" işlemlerinin tesisi noktasında Meclis'e, Anayasa ve kanunlarla tanınan bir yetki veya verilen bir görevin bulunmadığı belirtildi.

Anayasa Mahkemesi kararında yer alan, "Anayasa Mahkemesinin Kadri Enis Berberoğlu kararı ve kararda tespit edilen hak ihlallerinin ortadan kaldırılması ve bahsi geçen ihlal kararının gereğinin yerine getirilmesi yalnızca ilgili derece mahkemelerinin değil, ilgileri olduğu ölçüde başta TBMM olmak üzere kamu gücünü kullanan diğer organların da görevidir." cümlesiyle kastedilen hususun ne olduğu ve Resmi Gazete'de yayımlanan kararın bilgi için ve ilgisi olduğundan bahisle, Meclis'e ayrıca gönderilmesinin nedeninin anlaşılamadığı kaydedildi.

Kararın Meclis'e gönderilmesiyle hangi somut neticenin elde edilmek istendiği ve bununla TBMM'den beklenilenin ne olduğuna açıklık getirilerek kararın tavzih edilmesi istenen yazıda, ayrıca kararın hüküm kısmında yer alan "Türkiye Büyük Millet Meclisi" ibaresinin çıkarılarak, maddi hatanın düzeltilmesi talep edildi.