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Meclis bu hafta Azerbaycan tezkeresi ile 5'inci Yargı Paketi'ni içeren kanun teklifi için mesai yapacak

TBMM Genel Kurulu, Türk askerinin Azerbaycan'daki görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile 5'inci Yargı Paketi'ni içeren kanun teklifi için mesai yapacak.
Meclis bu hafta Azerbaycan tezkeresi ile 5'inci Yargı Paketi'ni içeren kanun teklifi için mesai yapacak

TBMM Genel Kurulunda, salı günü, kısa süre içinde Meclis'e sunulması beklenen Türk askerinin Azerbaycan'daki görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile Türkiye ve Katar Arasında Büyük Çaplı Organizasyonların Yerine Getirilmesinde İş Birliği Konulu Niyet Mektubunun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

5'inci Yargı Paketi'ni içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, çarşamba günü Genel Kurulun gündemine gelecek.

Kanun teklifi, teknoloji de dikkate alınarak, icra ve iflasta elektronik satışı düzenleniyor, ayrıca uzun süredir kamuoyunun gündeminde bulunan çocuk teslimine ilişkin, çocukları icranın konusu olmaktan çıkaran hükümler bulunuyor.

Düzenlemeyle, haczedilen malın satışı, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'ne entegre elektronik satış portalında açık artırma suretiyle yapılacak. Açık artırmada teklif verme süresi 7 gün olacak.

İcra ve İflas Kanunu'nda yer alan "çocuk teslimi", "çocukla şahsi münasebet tesisine dair ilamın icrası", "çocuk teslimine ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilamların icrasında uzman bulundurulması" ve "çocuk teslimi emrine muhalefetin cezası" başlıklı maddeler yürürlükten kaldırılacak.

Kişisel ilişki kurulmasına dair kararın gereklerinin yerine getirilmemesi halinde, çocuğun menfaatine aykırı olmamak kaydıyla velayet kendisinde olmayan anne veya babanın talebi üzerine velayet değiştirilebilecek.

Çocuk teslimi veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair aile mahkemeleri tarafından verilen ilam veya tedbir kararları, çocuğun üstün yararı esas alınarak, Adalet Bakanlığınca kurulan adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüklerince yerine getirilecek.

Komisyonların gündemi
Plan ve Bütçe Komisyonu, 2022 bütçesi maratonunu sürdürecek.

Komisyonda salı günü Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Türkiye Su Enstitüsünün bütçeleri ele alınacak. Komisyon çarşamba günü Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, perşembe günü ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bütçesi için mesai yapacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kamu İhale Kurumu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Gelir İdaresi Başkanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun bütçeleri cuma günü görüşülecek.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde faaliyet gösteren Göç ve Uyum Alt Komisyonu, çarşamba günü toplanacak. Toplantıda, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Düzensiz Göçle Mücadele Dairesi Başkanlığı yetkilileri, "Türkiye'de düzensiz göç, düzensiz göçle mücadelede faaliyetleri ile sahada yaşanan sorunlar hakkındaki çalışmaları" anlatacak.

Güvenlik ve İstihbarat Komisyonunun, çarşamba günkü basına kapalı toplantısında, Jandarma Genel Komutanlığınca sunum yapılacak.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan İsrail'in İşgal Altında Tuttuğu Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Abluka Altındaki Gazze'de Yaşayanlarla Bir Bütün Halinde Filistinlilere Uyguladığı Ayrımcılık Politikaları, İnsan Hakları ve Uluslararası İnsancıl Hukuk İhlallerinin İncelenmesi Alt Komisyonu perşembe günü toplanacak. Toplantıda, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berdal Aral, "İşgal Hukuku ve İsrail'in Yerleşimci Kolonyalizmi" başlıklı çevrim içi sunum yapacak.

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu bünyesinde oluşturulan Kadın İstihdamının Arttırılması, Kadın Girişimciliğinin, Kooperatifçiliğinin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Kapsamında Mevcut Sorunların Tespiti ve Çözüm Önerilerinin Belirlenmesi Alt Komisyonu, perşembe günü Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) yetkililerini dinleyecek.

Kadınların İş ve Aile Yaşamlarının Uyumlaştırılmasında Karşılaşılan Sorunların Tespiti ve Çözüm Önerilerinin Belirlenmesi Konulu Alt Komisyonun perşembe günkü toplantısında ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcileri bilgilendirmede bulunacak.

Bu arada TBMM'de siyasi partilerin haftalık düzenledikleri grup toplantıları da gerçekleştirilecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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