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Meclis ile Kültür ve Turizm Bakanlığının 2021 yılı bütçeleri kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda, Meclis, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kurumların 2021 yılı bütçeleri kabul edildi.
Meclis ile Kültür ve Turizm Bakanlığının 2021 yılı bütçeleri kabul edildi

Genel Kurul görüşmelerinin birinci turunda, TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Türkiye Yazma Eserler Kurumu, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Kapadokya Alan Başkanlığının 2021 yıl bütçeleri ile 2019 yılı kesin hesapları ele alındı. 

Görüşmelerde şahsı adına söz alan AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, Türkiye'nin içeride ve dışarıda elde ettiği kazanımların, sadece iktidarları döneminde o zaferi kazanan siyasi partilerin ve liderlerinin değil, aziz milletin tamamına ait olduğunu söyledi.

Milletin, bu kazanımları unutmadığı gibi, bunlara imza atanları da ilelebet hafızasında ve gönlünde yaşatmaya devam edeceğinin altını çizen Özel, "Hatay'ımızın anavatana katılmasını sağlayan kahramanlarımızı, büyüklerimizi, şehitlerimizi, gazilerimizi nasıl hayır ve minnetle anıyorsak, KKTC'nin kuruluşuna vesile olan Kıbrıs Barış Harekatı'nın talimatını veren, dönemin liderlerini siyasi parti farkı gözetmeksizin nasıl hayırla anıyorsak, Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtarılması için yardım eli uzatanları ve bölgede istikrarı tesis edecek tezkereyi çıkaran bu Meclis'i de hem milletimiz hem Azerbaycan Türkü kardeşlerimiz, hayır ve minnetle yad etmeye devam edecektir." diye konuştu.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç da 800 yıllık geçmişe dayanan bütçe hakkının, demokrasi mücadelesinin en önemli kazanımlarından birisi olduğunu söyledi.

Demokrasilerde vergilerin toplanıp harcanması konusundaki kararların, halkın temsilcilerinin olduğu parlamentolara bırakıldığını ifade eden Kılıç, "Parlamentoların bütçe hakkı, iktidarlar tarafından yok sayılır veya kısıtlanırsa demokrasiden, kuvvetler ayrılığından, hak ve özgürlüklerden söz edilemez. Bugün görüşülen kurumlar, devletin çatı kurumlarıdır. Bu kurumlara ayrılan bütçelere bakıldığında, maalesef yalnızca bir yandaş firmaya verilen bir ihale bile bu kurumların yıllık bütçelerinin 10-15 katıdır." dedi.

Kılıç, son 10 yılda asgari ücretin 4 kat arttığını, buna karşılık Cumhurbaşkanlığının giderlerine ayrılan bütçenin 36 kat arttığını öne sürdü.

Koronavirüs döneminde hükümetin, vatandaşın taleplerine kulak tıkadığını iddia eden Kılıç, "Bizler; yoksuldan, ezilenden, emekçiden, haklıdan yana olanlar, Konfüçyüs'ün deyimiyle, karanlığı lanetlemektense hep beraber bir mum yakacağız. Cumhuriyet Halk Partisi nasıl ki ilk yüzyılda bu ülkeye cumhuriyeti getirdiyse ikinci yüzyılda da ülkenin üstüne yeniden güneş gibi doğacak ve demokrasi şemsiyesi altında, hiçbir kesim ayırt edilmeksizin emek, göz nuru, alın teri hak ettiği değeri bulacaktır." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların tamamlanmasının ardından TBMM, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kurumların 2021 yılı bütçeleri kabul edildi.

TBMM Başkanvekili Haydar Akar, birleşimi saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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