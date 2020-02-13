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Meclis kapısında kendini yakmak istedi

TBMM Çankaya kapısının girişine yakın bölümünde Hatay'dan geldiği öğrenilen bir kişi üzerine mazot dökerek "Çocuklarım aç, kendimi yakacağım"diye bağırdı. Güvenlik güçleri, eylemi gerçekleştirmek isteyen kişiyi engelleyip gözaltına aldı.
Meclis kapısında kendini yakmak istedi

Atatürk Bulvarı'nın TBMM Çankaya kapsına yakın bölümünde bu sabah 09.15'te Hatay'dan geldiği öğrenilen Orhan Alkaya isimli şahıs üzerine mazot dökerek "Kendimi yakacağım" diye bağırdı. Güvenlik güçleri, eylemi gerçekleştirmek isteyen kişiyi engelledi ve gözaltına aldı. Olay sırasında çok sayıda ambulans da Çankaya kapı önüne geldi. 

Olayı ANKA'ya anlatan görgü tanıkları "Bir kişi Çankaya kapının Atatürk Bulvarına yakın bölümünde kendini yakacağını söyleyerek üzerine sıvı döktü. O esnada polisler üzerine atlayarak o kişiyi etkisiz hale getirdiler. Daha sonra Çankaya kapının girişindeki polis noktasına götürdüler. Ardından çok sayıda ambulans geldi. Parasızlık nedeniyle eylem yaptığını söylüyordu" dediler.

ANKA'nın güvenlik birimlerinden öğrendiğine göre, aynı kişi daha önce de farklı yerlerde benzer eylemler yapmak istemiş ancak polisler tarafından engellenmiş. Alkaya'nın bu eylemleri nedeniyle farklı zamanlarda gözaltına alındığı da bildirildi. ANKA'ya konuşan bir yetkili "Kişinin ilk eylemi değil. Sicili kabarık" dedi. 

TBMM Koruma Daire Başkanlığı'na bağlı güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan Alkaya, daha sonra Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polislere teslim edildi. Alkaya hakkında yasadışı eylem yapmaktan işlem yapılacağı bildirildi. 

"YETER ARTIK AÇLIK İNTİHARLARI MECLİS KAPISINA KADAR DAYANDI"

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Çankaya kapısında, bir vatandaşın “ Açım, çocuklarım aç” diye bağırarak üzerine benzin dökerek intihar girişiminde bulunması, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ı isyan ettirdi.

Başarır sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “ Açlık intiharları Meclis’in kapısına kadar dayandı! Bu gün saat 09.15 civarı TBMM Çankaya Kapısı girişinde, 35 yaşında bir vatandaş üzerine benzin dökerek, “Açım, çocuklarım aç!” diyerek intihar girişiminde bulundu. İktidarın ülkedeki işsizliğin ve ekonomik krizin farkına varması için daha kaç vatandaşımızın hayattan kopması gerekiyor? Artık yeter!” sözleri ile tepkisini dile getirdi

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