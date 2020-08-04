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Meclis kararları artık online

Ankara Büyükşehir Belediyesi, her ay önemli konuların görüşüldüğü Belediye Meclisi’nde alınan kararları da elektronik ortamda paylaşmaya başladı. 
Meclis kararları artık online

Tasarruf uygulamaları kapsamında kağıt israfının önüne geçmeyi amaçlayan Büyükşehir Belediyesi internet sitesinde E-Dergi adı altında Meclis kararlarını yayınlıyor. Dünyanın her yerinden sanal ortamda ya da akıllı cep telefonlarıyla meclis kararları takip edilebilecek.

   Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın yerel yönetim faaliyetlerinde hesap verilebilirlik ve şeffaflık anlayışı tüm birimlerde yaygınlaşmaya devam ediyor.
   Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı bu anlayış doğrultusunda temmuz ayı itibarıyla Büyükşehir Belediye Meclisi’nde alınan kararları elektronik ortama taşıdı.

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E-DERGİ İLE KAĞIT TASARRUFU
   Büyükşehir Belediyesi kamu hizmetlerinin kalitesini artırmak, vatandaşlarla arasındaki mesafeyi kaldırmak ve kaliteli bir hizmet anlayışıyla yeni uygulamaları birer birer hayata geçiriyor.
   Pandemi sürecinde birçok projeyi ve etkinliği elektronik ortamda paylaşan Büyükşehir Belediyesi, kağıt israfının önüne geçmek amacıyla Meclis kararlarını E-Dergi adıyla internet ortamında yayınlamaya başladı. Kağıt tasarrufuna büyük katkısı olacak yeni uygulama sayesinde bundan sonra meclis kararlarının kağıt çıktısı da alınmayacak. Meclis üyeleri dahil isteyen herkes internet üzerinden ya da akıllı cep telefonlarıyla meclis kararlarına erişim sağlayabilecek.

DÜNYANIN HER YERİNDEN MECLİS KARARLARINA ULAŞIM
    Vatandaşlar dünyanın her yerinden Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı’nın kurumsal hafızayı artırmak ve alınan meclis kararlarının görülebilmesini sağlamak için hazırladığı E-Dergi’ye “https://www.ankara.bel.tr/” adresi üzerinden kolayca ulaşabilecek.
    “Saydamlık ve Hesap Verilebilirlik” menüsüne girerek E-Dergi’yi görüntüleyebilecek olan vatandaşlar, Başkent’te Büyükşehir Belediye Meclisinin kent yönetimine yönelik aldığı tüm kararları yakından takip edebilecek.

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