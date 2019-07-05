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Meclis lokantasında çorba 1 TL'den 2 TL'ye çıkarılıyor

Milletvekilleri ile personelin faydalandığı TBMM lokantasında çorbanın 1 TL olhan fiyatının, yüzde 100 zam yapılarak 2 TL'ye yükseltilmesi düşünülüyor. 
Meclis lokantasında çorba 1 TL'den 2 TL'ye çıkarılıyor

Kaliteli, taze ve porsiyonları bol bol oluşuna karşın fiyatları dışarıya oranla çok ucuz olmasıyla bilinen Meclis lokantasından zam haberi geldi. Milletvekilleri ile personelin faydalandığı TBMM lokantasında çorbanın 1 TL olan fiyatının, yüzde 100 zam yapılarak 2 TL'ye yükseltilmesi düşünülüyor. 

Memurlar.net'in haberine göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) lokanta ve yemekhanelerinde fiyat artışı değerlendirildi.

Meclis Genel Sekreterliği fiyatlardaki artış ile gelir gider dengesini dikkate alarak değerlendirme yapacak.

1 lira olan çorbanın fiyatının 2 liraya çıkarılması düşünülüyor, ancak 6 lira ile 12 lira arasında değişen yemeklerde artış oranı düşürülebilecek.

Meclis lokantasında örneğin lahmacun 3.5 TL, dana kavurma+pilav 6 TL, salata 3 TL, sütlaç 2.5 TL, biftek 12 TL'den satılıyor. 

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