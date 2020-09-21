  • BIST 1.103
  • Altın 472,325
  • Dolar 7,5725
  • Euro 8,9324
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 22 °C
»

Meclis yeni yasama yılına hazırlanıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, 1 Ekim Perşembe günü yeni yasama yılına başlamak üzere toplanacak.
Meclis yeni yasama yılına hazırlanıyor

TBMM Genel Kurulu 28 Temmuz'da girdiği tatili tamamlayarak, gelecek hafta 27. Dönem 4. Yasama Yılı için mesaisine başlayacak.

Yeni yasama yılı öncesi Meclis'in bazı noktalarında tamirat ve tadilat işleri yürütülürken, Genel Kurul salonunda başlatılan çalışmalar da tamamlanmak üzere. Bu kapsamda Genel Kurulda milletvekili ve basın locasındaki koltukların tamamı sökülerek, onarıldı.

Koltuk derilerinde meydana gelen yıpranma, çatlama ve yırtılmalar için macun çekildi, zımparalama işlemi sonrası orijinal rengine boyanarak onarım tamamlandı. Ayrıca bozuk olan 200 koltuk amortisörü yenilendi.

Yaz boyunca, tavan ve duvarların akustik boyalarının yapılması için askeri, resmi erkan ve Cumhurbaşkanlığı locası, seyirci, basın ve kordiplomatik localarının tamamına iskele kurularak çalışmalar yürütüldü. Söz konusu alanlardaki duvar ve tavanların tamamına, 1998'de yapılan tadilatta kullanılan orijinal akustik özellikli sıva malzemesi yeniden uygulandı. Böylece salon akustiği bozulmadan yıllar içinde yıpranan ve kirlenen yüzeyler yenilendi.

Kürsüye, iner-çıkarlı mekanizma
Reji arkasında depo olarak kullanılan alan değerlendirilerek sistem odası olarak düzenlendi. Buradaki elektrik ve mekanik sistemler yenilendi.

Genel Kurulun altındaki elektrik panolarının tamamı yenilendi. Bu kapsamda ikinci aşamada yenilenecek elektronik sistemler ile eklenecek yeni teknolojilere ilişkin kablolama çalışmaları için gerekli altyapı çalışmaları, 1 Ekim'e kadar tamamlanacak.

Ayrıca Genel Kuruldaki hatip kürsüsü, yeni dönemde engelli erişimine uygunluğunun sağlanması amacıyla mevcut yerinde iner-çıkar mekanizmalı olacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar17 Eylül 2020 Perşembe 11:41
  • İYİ Partili Ağıralioğlu: Ege'de, Akdeniz'de bir adım geri atmamalıyız15 Eylül 2020 Salı 17:26
  • Enis Berberoğlu'nun bireysel başvurusu Anayasa Mahkemesi gündeminde15 Eylül 2020 Salı 10:37
  • Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Yazıklar olsun, ayıptır14 Eylül 2020 Pazartesi 15:44
  • Bakan Çavuşoğlu: Suriyeli kardeşlerimize yardım elimizi uzattıkça, teröristler rahatsız oluyor14 Eylül 2020 Pazartesi 15:43
  • Kılıçdaroğlu'dan Başkan Böcek'e ziyaret14 Eylül 2020 Pazartesi 15:42
  • TBMM Başkanı Şentop: Fransa'nın esas rahatsızlığı Türkiye'nin özellikle Afrika'da etkin oluşuyla ilgilidir11 Eylül 2020 Cuma 16:37
  • İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Paçacı: Diğer partilerle de görüşme yapılabilir11 Eylül 2020 Cuma 15:57
  • CHP'li Kuşoğlu: Fransa aykırı çıkışlar yapıyor ama başarılı olması mümkün değil11 Eylül 2020 Cuma 15:57
  • CHP Genel Merkez personeli pazartesi gününden itibaren evden çalışacak11 Eylül 2020 Cuma 15:56
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti