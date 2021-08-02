Meclis'e "afet" önerisi 

Gazi Üniversitesi'nde Afet Yönetimi Uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen, TBMM'de daimi olarak kurulması önerilen, "Deprem Risklerinin Azaltılması Komisyonu"nun isminin "Afet Risklerinin Azaltılması Komisyonu" olarak değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Gazi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Afet Yönetimi Uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen, 2020 İzmir depremi sonrası TBMM’de kurulan Deprem Araştırma Komisyonu'nun hazırladığı raporu tamamladığı bilgisini verdi. Özmen, gazetemize raporla ilgili bilgi vererek ilgili komisyona ilişkin bir tavsiyede bulundu.

EN KAPSAMLI RAPOR

Özmen, TBMM Deprem Araştırma Komisyonunca hazırlanan raporun geçmiş yıllarda hazırlanan raporlara göre çok kapsamlı olduğunu belirterek şunları söyledi: "İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından, TBMM Genel Kurulu'nun, 3 Kasım 2020'de 22 üyeden oluşan bir TBMM Deprem Araştırma Komisyonu kuruldu. Komisyon uzun ve yoğun çalışmalardan sonra raporunu tamamladı. Rapor TBMM Meclis Başkanı Mustafa Şentop'a sunuldu ve kamuoyu ile paylaşıldı. Şimdiye kadar 1962, 1967, 1997, 1999, 2010 ve 2020 yıllarında farklı ilgili farklı komisyonlar kuruldu. Son rapor şimdiye kadar kurulmuş olan Deprem Araştırma Komisyon raporları incelendiği zaman en kapsamlı ve en tatmin edici raporun bu son rapor olduğu görülmekte. Raporda hem çok önemli tespitlere hem de birçok çözüm önerisine yer verilmiş."

RAPOR KURUMLARA GÖREV VE SORUMLULUK VERİYOR

"Raporda, Türkiye Afet Müdahale Planının (TAMP) etkinliğinin daha da artması için sivil toplum kuruluşları ve gönüllü yönetimi çalışma grubu kurulması, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğüne görev ve sorumluluk verilmesi gibi son derece yerinde önerilere yer verildiği görülüyor"

AFET KANUNU ÖNERİSİ YERİNDE BİR ÖNERİDİR

"Özellikle 1959 yılında yasalaşan 7269 sayılı 'Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun' yerine, bütün afet türlerini kapsayan, risk azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme safhalarını içeren, ilgili kurum ve kuruluşları, sorumlulukları, görev dağılımını ve eş güdüm ihtiyaçlarını tanımlayan çerçeve bir 'Afet Kanunu' oluşturulması önerisi çok önemli ve yerinde bir öneridir. Umarım, uzun zamandır ihtiyaç olduğu birçok kişi tarafından söylenen yeni bir Afet Kanunu en kısa zaman içinde hazırlanır."

YASAL BAĞLAYICILIK MUTLAKA OLMALI

Komisyonunun raporundaki tespit ve önerilerin hayata geçirilmesi ve takibinin yapılması ve önerilerin hayata geçirilebilmesi için mutlaka yasal bağlayıcılıklarının da olması gereklidir. Mecliste grubu bulunan bütün siyasi partilerin birlikte çalışarak ortaya koydukları bu önemli raporda yapmış oldukları önerilerinin takipçisi olarak mevzuat düzenlemeleri ile ilgili önerilerini bir an önce Meclis'te gündemlerine alarak kanunlaştırmaları ve uygulamaya geçirilmesini sağlamaları, Türkiye'nin deprem risklerinin azaltılması çalışmalarına önemli katkılar sunacaktır. Bu rapordaki görüş ve öneriler hayata geçerse afetlere karşı daha hazırlıklı bir ülke oluruz."

KAPSAMI GENİŞLETİLMELİ

Raporda öneriler arasında yer alan TBMM'de daimi olarak görev yapacak, ‘Deprem Risklerinin Azaltılması Komisyonu’ kurulması önerisinin ‘Afet Risklerinin Azaltılması Komisyonu’ olarak değiştirilmesi gerektiğini kaydeden Özmen, komisyonun yangın, sel, heyelan, kuraklık, iklim değişikliği gibi tüm afetleri kapsayacak şekilde görev alanının genişletilmesi konusunda tavsiyede bulundu.

Osman Akdoğan/İLKSAYFA