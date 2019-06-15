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Meclis’e ‘sürpriz’ paket mesaisi

AK Parti hükümeti, 23 Haziran’daki İstanbul seçimlerinin ardından kapatma kararı aldığı TBMM’yi bir ay daha çalıştırma planı yapıyor. Yeni askerlik sistemi görüşmeleri, AK Parti ve muhalefetten gelen eleştiriler üzerine uzadı.
Meclis’e ‘sürpriz’ paket mesaisi

Buna göre, temmuz sonuna kadar kısmi af anlamına gelen infaz sürelerinin yeniden düzenlemesine ilişkin yargı paketinin yanı sıra, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un açıkladığı yeni eğitim sistemi TBMM’de yasalaştırılacak. Pakette okula başlama yaşının 69 aya çıkarılması gibi konular olacak. Özel okulların eğitim dönemleri ve başvuru sürelerini kendilerinin belirlemesi de yer alacak. Pakette etüt merkezleri ve temel liselerle ilgili düzenlemelerin de yer alacağı konuşuluyor. Turizmle ilgili teşvik düzenlemelerinin de yasalaşacağı belirtiliyor.

EKONOMİ PAKETİ

Temmuz ayında TBMM’de görüşülecek 15 maddelik yeni bir ekonomi paketinin hazırlandığı da ifade ediliyor. Paketin içeriğine ilişkin çalışmaların halen sürdüğü belirtilirken, bazı vergilerin yapılandırılmasının da yeni düzenlemede yer alacağı iddia ediliyor. 11. Kalkınma Planı da bu süreçte TBMM’ye gönderilecek. Planda ekonomiden eğitime, sağlıktan sosyal politikalara tüm alanlarda 4 veya 5 yıllık yol haritası yer alıyor.

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