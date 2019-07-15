Meclis'te CHP provokasyonu: Bostancı'dan muhteşem cevap

CHP Grup Başkanvekili Özkoç konuşmasında provokatör ifadeler kullandı. Özkoç'a tepkiler yükselirken, AK Parti Grup Başkanı Bostancı'nın, "Sözleriniz Marmaris'e paralel" cevabı büyük alkış aldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla özel oturum yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Meclis'teki oturuma katıldı. Erdoğan'ın konuşma yapması bekleniyor.

NACİ BOSTANCI'DAN CHP'Lİ ÖZKOÇ'A MUHTEŞEM CEVAP

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un, kendisine verilen sürede yaptığı konuşma tepki çekti. 15 Temmuz Milli Birlik Günü için düzenlenen oturumda konuşmasını 'eski sisteme dönelim' diyen Özkoç'un provokatör ifadelerinin ardından AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı söz aldı. Bostancı şunları söyledi:

"Bu alçak terör örgütünün hedefinde bir numaralı isim Sayın Cumhurbaşkanıydı. Aynı gece burada bütün partilerden milletvekilleri vardı ve onlar demokrasiye sahip çıktılar. Lütfen Marmaris'i, oradaki suikast timini hatırlayın. Sayın Engin Özkoç, sizin konuşmanız Marmaris'e paralel düşüyor."

"BU ÖRGÜTÜN HANGİ AMACA HİZMET ETTİĞİ AÇIK"

Açılış konuşmasını TBMM Başkanı Mustafa Şentop yaptı. Şentop, şunları söyledi:

"Türkiye, 15 Temmuz gecesi gerçek yüzünü ve işbirlikçi karakterini şüpheye yer bırakmayacak şekilde göstermiş olan FETÖ’ye karşı başarılı bir mücadele yürütmüştür. Yeni nesil bir terör örgütü olan ve her kılığa girebildiğini, her olayı tahrif edebildiğini birçok defa göstermiş olan bu örgütün hangi uluslararası amaçlara hizmet ettiği açıktır.

Dostlarımız müsterih, düşmanlarımız haberdar olsunlar ki, işgal veya ilhak niyetine bu milletin vereceği karşılık, ne zaman olursa olsun, 100 yıl öncesinden ve 15 Temmuz gecesinden farklı olmayacaktır."

"ASKERİMİZİ HAİNLERDEN AYRI TUTUYORUZ"

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ise şu ifadeleri kullandı:

"Bu vatan darbeyi çıplak elleriyle durdurmuştur. Ömer Halisdemir gibi kahraman vatan evlatları gözünü kırpmadan şehadete yürümüştür. Milletimizin göz bebeği olan ordumuzu bu hain darbecilerden ayrı tutuyor, bu darbecileri asker olarak nitelemiyoruz."

"KONTROLLÜ SİYASETÇİLER..."

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay konuşuyor. Akçay'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"15 Temmuz kalkışmasına kontrollü darbe diyenlerin kendileri kontrollü siyasetçilerdir. İhanetin, millete karşı suçun özgürlüğü olmaz. Darbeye teşebbüsün özgürlüğü olmaz."