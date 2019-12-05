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Meclis'te kavga!

Meclis Genel Kurulu’nda, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun 'git' kelimesini, MHP milletvekilleri 'it' olarak anlayınca ortam gerildi.
Meclis'te kavga!

Meclis Genel Kurulu’nda, HDP Grubunun Alevilere yönelik gerçekleşen sistematik saldırıların detaylı olarak araştırılması için Meclis Başkanlığına verdiği araştırma önergesinin görüşülmesi sırasında tartışma yaşandı.

Hükümetin, Alevi inancının kamusal yaşamda tanınmasının karşısında olduğunu ileri süren Tanrıkulu ile konuşması sırasında kendisine laf atan MHP'li milletvekilleri arasında kavga başladı.

 

İT DEMEDİM GİT DEDİM KAVGASI ÇIKTI

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Tanrıkulu'na konuşması sırasında "Ayrımcılığı sen yapıyorsun. Bölücülük yapıyorsun. Bölücülük yapıyorsun. Terbiyesiz herif. Utanmaz herif. Senin bu millete düşmanlığın var" dedi.

 

Bunun üzerine Sezgin Tanrıkulu "Bakın, esaslı bir konuyu konuşuyoruz. Bir tek kelime kimseye hakaret ettim mi ben? Bir tek kelime hakaret ettim mi kimseye? Bunu bile dinlemekten acizsiniz. Utanmazlar" deyince, MHP sıraları tepki gösterdi. Sezgin Tanrıkulu, "Terbiyesiz sensin! Ayağımın altına alırım seni" demesinin ardından MHP milletvekilleri kürsüye doğru yürüdü.

 

Yaşanan tartışma nedeniyle Meclis Başkanvekili Levent Gök birleşime ara verdi.

Bu sırada MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Sezgin Tanrıkulu'nun 'it' dediği iddiasında bulundu.

Enginyurt, "Eğer it dediysen itin babası sensin Sezgin" diye bağırdı.

MHP'li Enginyurt, milletvekilleri tarafından güçlükle sakinleştirilirken CHP'li Tanrıkulu kürsüye doğru yürüyenleri görünce 'git' dediğini söylediğini belirtti.

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