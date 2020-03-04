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Meclis'te yumruklar konuştu

CHP'li Engin Özkoç'un, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret dolu konuşmalarının ardından milletvekilleri, tekme tokat birbirine girdi.
Meclis'te yumruklar konuştu

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Meclis'i karıştırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik, "Haysiyetsiz, şerefsiz, onursuz" gibi hakaret dolu ifadeler kullanan Özkoç'un açıklamalarına, AK Partili vekiller çok sert tepki gösterdi.

YUMRUKLAR, TEKMELER...

CHP ile AK Partili vekiller arasında yaşanan tartışmalar, kısa sürede tekme tokat kavgaya dönüştü.

KADIN VEKİLLER ARADA KALDI

Yere düşen, kafasını yere vuran vekiller oldu.

Kavganın arasında kalan kadın milletvekilleri büyük panik yaşadı.

Kavga anları, saniye saniye kameralara yansıdı.

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