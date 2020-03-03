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Meclis'teki kapalı İdlib oturumu sona erdi

TBMM Genel Kurulunda, İdlib'deki hain saldırı ve bölgedeki gelişmelerin ele alındığı kapalı oturum sona erdi.
Meclis'teki kapalı İdlib oturumu sona erdi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında gerçekleştirilen kapalı oturum 6,5 saat sürdü. Şentop, oturumun tamamlanmasının ardından birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İdlib konulu kapalı oturum gerçekleşti.  Saat 15.00'de başlayan toplantıda sadece milletvekilleri ve yeminli görevliler bulundu.

Oturum, Mustafa Şentop'un kısa açılış konuşmasıyla başladı.  Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar milletvekillerini bilgilendirdi. Ardından siyasi parti temsilcileri de tek tek söz aldı. 

Gizli oturumda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP lideri Devlet Bahçeli de görüşmeleri izledi.

Oturumda yeminli stenograflar tarafından kayıt tutuldu. Milletvekillerine yardımcı olmak için işitme engelli kavaslar da salonda kaldı. Kapalı oturum tutanakları 10 yıl boyunca sır olarak saklı tutulacak.  Mühürlenen tutanaklar, 10 yılın sonunda partilerin teklifi üzerine Genel kuruldaki oylama ile açılabilecek. 

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