  • BIST 1.445,860
  • Altın 484,06
  • Dolar 8,5550
  • Euro 10,0300
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 20 °C
»

Mecnun Otyakmaz: Avrupa yolunda devam ediyoruz

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, turu geçtikleri için mutlu olduklarını belirterek "Avrupa yolunda devam ediyoruz. Her 3 takımımızın da bu yolda devam ediyor olması ülkemiz ve bizler adına çok sevindirici" dedi.
Mecnun Otyakmaz: Avrupa yolunda devam ediyoruz

Sivasspor Başkanı Mecnun Oktyakmaz, turu geçtikleri UEFA Avrupa Konferans Ligi maçının ardından açıklamalarda bulundu. Maçın bekledikleri gibi zor geçtiğini belirten Otyakmaz, "Avrupa yolunda devam ediyoruz. Her 3 takımımızın da bu yolda devam ediyor olması; Trabzonspor, Galatasaray'ın da bu yolda devam etmesi ülkemiz ve bizler adına çok sevindirici. Bütün takımlarımızı tebrik ediyorum. İnşallah her 3'ü de gruplara kalır. Bizim için güzel bir kış olur. Bundan sonrasında Kopenhag'ı düşünüyoruz ama gerçekten bu takımın tehlikeli bir takım olduğunu farkındaydık ve biliyorduk. Ona göre hazırlandık. Dinamo Batumi sanırım bu sene 22 ya da 23'üncü maçını oynuyordu. Tam hazır takımlar. Bunu da sahada gördük. Bizim eksikliklerimiz biraz aksattı. Eksik mevkilerimizde biraz aksama oldu. Ama onun haricinde biz de yavaş yavaş üzerine koyarak geliyoruz. En yakın sürede hazır olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

"3 TAKIMIN TURU GEÇMESİ ÜLKE PUANIMIZI ARTIRDI"

Ligde Konyaspor ile ardından da Kophenag ile karşılaşacaklarını belirten Otyakmaz, "Eksiklerimiz gelecek. Daha iyi bir takım olacağız. Daha iyi bir futbol izleteceğimizi düşünüyorum. Çok zor bir maç oldu gerçekten. Ama son periyotta son 15 dakika özellikle oynadığımız futbol turu bize getirmeye yetti. Keşke daha önce bulsaydık golü ve stresli bir karşılaşma olmasaydı ama bu da güzel. Tebrik ediyorum oyuncu arkadaşlarımızı. Teknik heyetimize, taraftara armağan ediyorum. Eksiklerimizin olması ve sakatlıktan yeni dönen arkadaşlarımızın olması biraz aksaklığa yol açtı. Önümüzdeki yıllarda 4 takımın Avrupa kupalarında ve Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme tehlikesi ile karşı karşıyaydık. 3 takımımızın tur atlaması ülke puanımızı geliştirdi. 3 takımla gruplara da kalırsak önümüzdeki yıllarda böyle bir tehlike ortadan kalkar diye düşünüyorum. Bundan sonra TFF'nin açıklamış olduğu kurallar geçerli olacak. Bundan sonra herkes Passolig kartlarını alsın. Aşılarını yaptırsın lütfen. Yüzde 50 kapasite olsa bile taraftarımızla birlikte olmak çok güzel" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Futbolda haftanın programı13 Ağustos 2021 Cuma 09:23
  • St. Johnstone - Galatasaray: 2-413 Ağustos 2021 Cuma 09:22
  • Trabzonspor, Avrupa'da yoluna devam etti12 Ağustos 2021 Perşembe 21:33
  • Messi, transfer ücretinin bir bölümünü 'fan token' olarak alacak12 Ağustos 2021 Perşembe 12:53
  • ''Yaylanın Sultanları''ndan voleybol sahası talebi12 Ağustos 2021 Perşembe 12:34
  • Eyüpsultan’da sporun geleceği konuşuldu12 Ağustos 2021 Perşembe 12:32
  • Hatayspor Süper Lig'deki ilk hafta maçında yeni stadında taraftarıyla buluşacak12 Ağustos 2021 Perşembe 12:28
  • Pelkas'tan kötü haber12 Ağustos 2021 Perşembe 12:22
  • Süper Lig'de ilk hafta maçlarının hakemleri açıklandı12 Ağustos 2021 Perşembe 12:19
  • Boks camiası Tokyo 2020'deki tarihi başarının sevincini yaşıyor12 Ağustos 2021 Perşembe 11:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti