  • BIST 1.365
  • Altın 464,336
  • Dolar 8,1074
  • Euro 9,7566
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 14 °C
»

Mecnun Otyakmaz: Buradan alınmış 1 puan bizim için sevindirici

Demir Grup Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, "Bu maçta puan kaybına uğramamamız gerekiyordu. Karşımızdaki şampiyonluğun en büyük adayı Beşiktaş. Buradan alınmış 1 puan bizim için sevindirici" dedi.
Mecnun Otyakmaz: Buradan alınmış 1 puan bizim için sevindirici

Süper Lig'in 36'ncı haftasında kendi sahasında Beşiktaş ile golsüz berabere kalan Demir Grup Sivasspor'da başkan Mecnun Otyakmaz, maç sonu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"SONUÇTAN MEMNUN OLDUĞUMUZU SÖYLEYEBİLİRİM"

Otyakmaz, Avrupa kupaları hedeflerinin devam ettiğini belirterek, "Bu manada çok ciddi rakiplerimiz var, Alanya olsun, Antep olsun. Bunlar çok ciddi rakipler. Bu maçta puan kaybına uğramamamız gerekiyordu. Karşımızdaki şampiyonluğun en büyük adayı Beşiktaş. Buradan alınmış 1 puan bizim için sevindirici. 13 haftadır namağlup serimiz devam ediyor. Avrupa kupalarına katılma açısından da iddiamızı sürdürdüğümüz için bu bizim için çok önemliydi. Sonuçtan memnun olduğumuzu söyleyebilirim" diye konuştu.

"POZİSYON BANA KALSA PENALTIYDI"

Hakem Fırat Aydınus'un performansı hakkında da değerlendirmede bulunan Otyakmaz, "İlk yarı ufak tefek takdir hakları dikkatimi çekti. Hakemlik pek bir şey olduğunu düşünmüyorum ama penaltı konusu hariç. Bana kalsa penaltıydı. Evet biraz belki elini çekiyor gibi gözükmekle birlikte eli ve kolu bayağı açık durumda. Penaltı verilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Bir suç veya kusur varsa VAR'daki hakemlere de bağlamak lazım diye düşünüyorum" dedi.

Öte yandan, Hakan Arslan'ın cezasının reddedilmesi hakkında ise Otyakmaz, "Bazı dönemlerde çok sık ve çok sayıda maç iptal edilip oyuncular tekrar oynayabiliyor. Maalesef takdir haklarını olumlu yönde kullanmadılar. Oysa ki pozisyon gereği kırmızı karttı ve hiçbir itiraz da yapmamıştı Hakan. Hakan Arslan’ın iyi, centilmen sporcu olduğunu hesaba kattığımızda ödüllendirilmesi iyi olurdu ama öyle uygun görmediler. Diğer oynayan arkadaşlarımız da elinden gelen mücadeleyi gösterdiler" ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • MKE Ankaragücü'nde teknik ekipten bir kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı20 Nisan 2021 Salı 13:02
  • Denizlispor, Ali Tandoğan yönetiminde ilk maçında MKE Ankaragücü'ne konuk olacak20 Nisan 2021 Salı 13:02
  • TFF'den açık tehdit! "Yaptırım uygularız"20 Nisan 2021 Salı 10:10
  • Denizlispor'da teknik direktör Ali Tandoğan ilk antrenmanına çıktı20 Nisan 2021 Salı 09:12
  • Galatasaray'dan Trabzonspor maçına hakem Mete Kalkavan'ın atanmasına tepki20 Nisan 2021 Salı 09:11
  • UEFA İcra Kurulu Üyesi Möller: Avrupa Süper Ligi'ne katılan takımlar UEFA turnuvalarından atılacak20 Nisan 2021 Salı 09:11
  • Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynayacak Avrupa Süper Ligi’nin kurucularının kaderi belli oluyor19 Nisan 2021 Pazartesi 23:02
  • Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ilk gün tamamlandı19 Nisan 2021 Pazartesi 22:08
  • Galatasaray'da Falcao özel program dahilinde çalıştı19 Nisan 2021 Pazartesi 20:01
  • Sivasspor, Beşiktaş maçına hazır19 Nisan 2021 Pazartesi 18:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti